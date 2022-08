Juan Duque aseguró que no es cierto que se haya tatuado el rostro de Lina Tejeiro

Juan Duque, cantante urbano. Foto: Instagram @juanduque

Una nueva pareja sentimental se ha formado entre el mundo de la farándula nacional: Lina Tejeiro y Juan Duque. El romance de la actriz llanera con el cantante urbano paisa ha sonado repetidamente entre los medios de comunicación y redes sociales por múltiples factores, uno de los más recientes, porque el intérprete de ‘X Ti Lo Digo’ desmintió que se hubiese tatuado el rostro de su novia.

Vale recordar que, a mediados de julio pasado se vio a través de un video -que corrió por entre cuentas de Instagram enfocadas en replicar publicaciones de figuras del entretenimiento- que Duque se estaba realizando un nuevo tatuaje y de fondo se vio una imagen de él con Tejeiro. Inmediatamente, la escena fue interpretada por algunos como si el reguetonero se estuviera plasmando en su piel su rostro y el de su pareja.

Sin embargo, la historia no fue así. El pasado miércoles tres de agosto el paisa recurrió a abrir la ventana de preguntas desde sus Historias de Instagram para darle vía libre a sus seguidores de hacerle llegar interrogantes o comentarios; enseguida, hubo alguien que le manifestó su interés por saber: “¿Te tatuaste tu cara y la de Lina?”.

Y la respuesta por parte de Juan Duque fue negativa, el cantante urbano mostró la nueva imagen que lleva plasmada con tinta en su piel y dijo al repecto: “Este fue el tatuaje, ahí no hay ninguna cara mía ni de Lina ... vamos a desmentir la vuelta”.

El tatuaje en cuestión es de una pareja mirándose de frente mientras están rodeados de rosas. Empero, más allá de demostrar que la imagen no es de su rostro ni el de su novia, el también intérprete de ‘Chimbita’ no amplió la información sobre el significado de lo tatuado.

A mitad de julio la relación sentimental entre Juan Duque y Lina Tejeiro fue tema de conversación por un obsequio que le hizo llegar la actriz al cantante urbano y que él agradeció publicando una breve frase en Twitter, sin embargo, un error ortográfico llamó la intención de más de un usuario que hizo eco de esta falla en su redacción.

Entonces, el pasado martes 19 de julio el reguetonero compartió una fotografía del regalo en cuestión, aunque sin mostrarlo a plenitud, solo dejándolo ver cuando todavía estaba envuelto. Y, aparte de publicar la foto de este detalle, Duque escribió en la leyenda del post: “Donde te regalen libros, ay es”; pero es justo en esta frase donde los usuarios le resaltaron su falla ortográfica, puesto que la palabra correcta no es “ay” (según la RAE: “Expresa diversos movimientos del ánimo y más ordinariamente aflicción o dolor”), sino “ahí” (adverbio de lugar).

Los que han opinado sobre el noviazgo de la llanera y el paisa no solo han sido los usuarios en las redes sociales, sino que también algunas figuras del entretenimiento nacional: como Yina Calderón, quien quiso poner sobre la mesa lo que piensa de este romance.

En cuanto a la mencionada influenciadora y empresaria, su escepticismo sobre el noviazgo de Lina Tejeiro y Juan Duque es claro:

“Ustedes me preguntaron qué pienso de la relación de Lina Tejeiro con su nuevo novio, la cual no debería importarme, pero opino porque se me da la gana. ¿La verdad o la mentira? La mentira: que es desinteresada, que están enamorados y, la verdad: que el pelao solo busca seguidores y que ella se los está dando, porque el pelaito es bien farandulero, yo me quedo con Andy”, expresó la huilense el pasado miércoles tres de agosto desde sus Historias en Instagram.

Vale recordar que, Andy Rivera (cantante urbano) es uno de los exnovios de Lina Tejeiro.

