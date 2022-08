Ciudadanos capturaron y desnudaron a ladrones en el sur de Bogotá

Los señalados fueron amarrados e interrogados por miembros de la comunidad

Fotografías y videos de dos hombres, amarrados de manos y caminando desnudos con la palabra “Rata” escrita en su pecho y espalda se volvieron virales en internet, al parecer, los dos hombres fueron capturados por la comunidad después de que intentaran robar un establecimiento comercial.

Las imágenes han causado controversia en las redes sociales debido a que algunos ciudadanos manifestaron estar de acuerdo con las medidas tomadas por los habitantes del sector, mientras que otros resaltaron que las autoridades son las encargados de hacer justicia.

El hecho se presentó al sur de Bogotá en la localidad de Usme, en donde dos sujetos fueron acusados de robar algunos artículos de valor de un local comercial y capturados por habitantes del sector, quienes decidieron no llamar a las autoridades y en su lugar tomar justicia por mano propia.

Los presuntos ladrones fueron golpeados por la comunidad, quienes decidieron llevar a los detenidos a un río cercano del sector para sumergirlos en el agua con sus manos atadas, con intención de que los ladrones confesaran en donde se encontraban los objetos robados.

Los acusados fueron detenidos por uniformados de la Policía Nacional y dejados a disposición de la fiscalía.

Los delincuentes terminaron suplicando por su vida ante las acciones de los ciudadanos afectados, mientras que uno de los aprehendidos resaltaba no haber cometido ningún robo, un habitante del sector hundía su cabeza dentro del río para que el acusado confesara el delito.

“Cántela, cántela, dónde están los soldadores que se robaron”, preguntó uno de los afectados del robo segundos antes de introducir la cabeza del presunto ladrón debajo del agua, “Se lo juro que yo no sé, fue el flaco, si quiere lo llevo hasta la casa del flaco, pero no me haga nada” respondió el señalado casi llorando.

Al parecer, los señalados habrían cometido otros delitos en el sector conocido como Usme Pueblo, y debido a que los habitantes del sector estaban cansados de los robos reiterativos y de la ausencia de la Policía Nacional, fueron varios los que decidieron detener a los ladrones para quitarles la ropa, golpearlos y escribir en el pecho y espalda de los presuntos ladrones la palabra “Rata” para posteriormente hacerlos caminar varios metros en la misma zona en donde, presuntamente, cometían los hurtos.

Con el rostro cubierto, los habitantes del sector hicieron justicia por mano propia, golpearon, desnudaron e hicieron que los delincuentes caminarán descalzos entre las piedras y la tierra, con intención de que a los bandidos no se les ocurra volver a robar en el sector.

Lo curioso del suceso es que los dos sujetos señalados de robar en repetidas ocasiones en el sector fueron dejados en libertad por la comunidad.

Fueron uniformados de la policía quienes manifestaron encontrar a los dos hombres heridos, el teniente coronel Salvador Mesa menciono a RCN Radio: “En el sector de Usme Pueblo se presenta un caso donde la policía lo atiende, dos sujetos, los cuales se encontraban al parecer, golpeados por la comunidad”.

Adicional, el teniente también resaltó los antecedentes que presentaban los aprehendidos “Al hacer las verificaciones, al parecer estas personas habrían participado en ocasiones anteriores en el hurto de cable de telefonía en el sector”.

El llamado de las autoridades a la ciudadanía es a no tomarse la justicia por mano propia y, por el contrario, hizo una invitación a trabajar colectivamente para que la ciudadanía denuncie a los delincuentes en la línea de emergencia 123 y de esta manera actuar con eficacia para capturar a los bandidos y disminuir los índices de inseguridad en la ciudad de Bogotá.

