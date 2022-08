No puede haber negociaciones con el ELN porque son narcotraficantes: comisionado de Paz

Juan Camilo Restrepo, alto Comisionado para la Paz y alcalde encargado de Medellín

El alto comisionado para la Paz , Juan Camilo Restrepo, criticó el viaje de delegados del Gobierno de Petro a Cuba para reunirse con jefes del denominado Ejército de Liberación Nacional (ELN) y rechazó cualquier tipo de negociación o acercamiento del Estado con el grupo guerrillero porque lo considera una organización narcotraficante.

Restrepo manifestó su desacuerdo con el encuentro que planea la administración entrante porque aseguró que el ELN “ya no es una organización con un fin político, sino de cartel del narcotráfico”. Insistió en que la negociación con el grupo guerrillero sería “un engaño para los colombianos” y destacó que no se puede hablar de un sometimiento masivo, por lo que la desarticulación completa de esta guerrilla podría ser un proceso largo.

“Se le ha dicho a la opinión pública que esa paz total será rápida, como si eso fuera rápido. Quienes dicen que va a ser rápida y dinámica, da más a entender que no conocen por dentro los grupos armados organizados”, sostuvo el funcionario.

Por otro lado, aseguró que acudirá a la Comisión Segunda del Senado para exponer documentación de la ley, ubicando rutas de narcotráfico, cultivos ilícitos y los cabecillas que controlan el negocio para demostrar que el Estado no puede negociar con el ELN.

“Vamos a mostrar una radiografía de cuál es el comportamiento en su actuar criminal, especialmente como cartel de la droga que tiene hoy el ELN. Nos ratificamos en que no corresponda ni es debido hacer negociaciones políticas entre esos grupos armados organizados y el Estado colombiano”, aseguró.

Luego argumentó que: “El Acto Legislativo 02 de 2019, que está en la Constitución, estipula que no existe conexidad entre el delito político y el delito del narcotráfico, por ende nos ratificamos en que no corresponde ni es debido hacer negociaciones políticas entre los grupos armados organizados y el Estado. Eso no se puede permitir porque sería un engaño”.

Además, en una entrevista con el periódico El Colombiano, el alto comisionado aseguró que “en Colombia no hay un marco jurídico para realizar desmovilizaciones colectivas de estos grupos armados focalizados distintos al ELN”.

“Para ellos existen tres opciones: que sean neutralizados por nuestra Fuerza Pública, que sean capturados y extraditados como le pasó a Otoniel, o que se sometan a la ruta de la legalidad de manera individual”, le dijo al medio mencionado, y también aseguró que 2100 miembros de grupos delincuenciales se han desmovilizado durante el periodo de Duque.

Habría negociaciones de paz con el ELN en el Gobierno de Petro

Tanto Gustavo Petro como la vicepresidenta electa, Francia Márquez, han mostrado sus intenciones de dialogar con el ELN y la guerrilla ha respondido afirmativamente.

El comandante de la guerrilla, habría confirmado los acercamientos del gobierno entrante con este grupo guerrillero para reiniciar los diálogos de paz y criticó la falta de voluntad de Iván Duque para realizar ese proceso: “Nada podrá hacer para bloquear un diálogo con el Nuevo Gobierno, que al igual que el ELN, tiene voluntad de paz”.

Por ese motivo, el próximo mandatario le daría la instrucción al canciller designado, Álvaro Leyva, y al alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, de viajar la próxima semana a Cuba junto con otros funcionarios del gobierno entrante y funcionarios de las Naciones Unidad (ONU).

Según el medio de comunicación citado, para Petro sería importante que las negociaciones se den en Cuba por seguridad de la delegación del ELN. Este país fue el mismo en el que se firmó el Acuerdo Final de Paz con la extinta guerrilla de la Farc, en 2016. Aunque esas negociaciones no fueron muy provechosas para la nación caribeña, pues se les acusó de ser refugio de los líderes de las guerrillas.

Aun así, el presidente electo sostuvo la intención de que Cuba se mantenga como la sede para los diálogos de paz, si así lo decide ese gobierno.

