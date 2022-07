Yuberjen Martínez debuta este viernes en el boxeo profesional

Luego de su paso por Tokio 2020, Yuberjen debuta en el boxeo profesional. REUTERS/Carl Recine

Barranquilla se prepara para el sonido de la campana esta noche en el coliseo de la Arena Deportiva Elías Chegwin, sin embargo, más allá de una noche de boxeo hay expectativa por el debut Yuberjen Martínez como boxeador profesional, pues luego de pasar por la lona olímpica, decide dar un salto en su carrera rumbo a lo más alto del pugilismo.

Yuberjen Herney Martínez Rivas es recordado por su participación en los Juegos Olímpicos de Rio 2016, en donde subió al podio y se colgó la medalla de plata, esto, en la categoría minimosca (49 kilos). Sin embargo, cabe resaltar que el colombiano perdió la oportunidad de colgarse una medalla en los juegos de Tokio 2020 en uno de los combates más polémicos de los últimos años de estas justas.

En los cuartos de final de Tokio 2020, el turbeño cayó ante el japonés Ryomei Tanaka, el cafetero conectó mucho mejor que su contrincante, incluso lo dejó en silla de ruedas posterior al enfrentamiento, pero la decisión de los jueces terminó siendo a favor del asiático, una acción injusta y sin fundamento completamente fuera de evaluar los méritos deportivos, concluyeron diversos sectores.

En los últimos días, Yuberjen también se llevó la presea dorada en los Juegos Bolivarianos celebrados en Valledupar, pues fue el primero en saltar y ganar su combate derrotando al venezolano a Miguel Antonio Ramos González, quien se quedó con la medalla de plata.

Los combates se llevarán a cabo desde las 7 de la noche, con transmisión de ESPN.

Respecto al combate

“Esperen cosas buenas de mí, no cosas malas, aunque de igual manera no sabe qué va a pasar en el boxeo”, resaltó ante Boxeo de Colombia el deportista respecto a su llegada a la arena, pues han sido muchos los comentarios en referencia al éxito que puede tener eventualmente en esta nueva escena.

Martínez se siente congratulado, pues debuta en su casa y esto puede configurarse como una ventaja. Este punto fue resaltado por el boxeador, sin embargo, guardó respeto frente a su rival, el venezolano Jeison ‘Chivo’ Hernández, esto, correspondiente a la categoría mosca (112 libras).

“Me siento entusiasmado emocionado, ya quiero que llegue la hora para ver qué es lo que pasa, yo sé que estoy en mi casa y yo siempre he dicho que mi casa se respeta, y eso es lo que voy a hacer en el ring, porque soy un tremendo boxeador, este es otro mundo totalmente”.

Desde su debut en los Olímpicos, la afición ha reconocido las cualidades del deportista, razón que ha motivado a estos a pedirle al pugilista que incursione en el deporte profesional. Según Yuberjen, buscará dar una primera impresión lo suficientemente buena, como para convencer a sus seguidores.

“Mi debut no solo le espera Colombia, yo sé que muchos deportistas también deseaban esto, muchas personas que estaban esperándolo. Se acerca el momento y las expectativas son muy grande, pienso dejarlo todo, es mi debut y yo creo que la primera impresión es la que cuenta, hay que dar una muy buena impresión en este combate”.

Muchas dudas han surgido sobre su participación en los próximos Olímpicos de Paris 2024, ante esto el antioqueño señaló: “primero que todo, estamos viendo las posibilidades para ver si voy o no voy a las olimpiadas, porque hay que hacer unas grandes adaptaciones, y eso lleva su tiempo, todavía no hay algo real de si voy o no voy, pero existe la posibilidad y no nos estamos cerrando, sino que, estamos viendo otros campos en esta idea profesional”.

