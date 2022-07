Un ciudadano español entre los fallecidos en el accidente en la vía Ibagué-Espinal en Tolima

2 personas fallecieron y 14 resultaron heridas

Durante la madrugada del jueves se reportó un accidente en la vía que va de Ibagué al municipio de El Espinal, en la vía que conduce de Chicoral a Gualanday, en el departamento del Tolima, en el centro de Colombia, en el que un bus se salió de la vida y dejó a dos de sus pasajeros muertos y el resto heridos.

Era un vehículo de servicio especial que cubría la ruta entre Bogotá y Buenaventura. Sus placas eran JKU 979 y número interno 214. Al parecer, se trataba de un grupo de trabajadores de Rawson Bpo, una empresa de tecnología española, que se ganó el viaje por su buen desempeño. Las autoridades pudieron determinar que el bus se salió de la vía, pero desconocen las causas puntuales del accidente. Sin embargo, se evidenció que el suelo estaba mojado, por lo que no se descarta exceso de velocidad.

“Las causas están por establecerse, no se sabe qué fue lo que sucedió. Sabemos que estaba lloviendo, pudo haber ocurrido una falla mecánica o humana. De todas formas recomendamos a la comunidad que tengan en cuenta las medidas de prevención ante este tipo de viajes. Al parecer eran personas que trabajan en una empresa extranjera que iban de paseo”, indicó el mayor Luis Fernando Vélez, director de la seccional departamental de la Defensa Civil.

De igual forma, al conductor se le hicieron pruebas de alcoholemia, que salieron negativas, y se revisaron los papeles del vehículo, pudiendo constatar que estaban en regla.

Lamentablemente, el mayor Vélez confirmó el fallecimiento de dos de los ocupantes del vehículo, y uno de ellos era de nacionalidad española identificado como Rafael Fernández, que murió al instante. La otra víctima fue Lina Vargas, que falleció en el hospital municipal de El Espinal.

“En el accidente que pasó en el municipio de Espinal en la madrugada, lamentablemente pierden la vida dos personas: un hombre en el lugar de los hechos, al parecer un ciudadano español; y una mujer que fallece en el hospital”, informó.

El delegado de los rescatistas en Tolima agregó que el resto de los pasajeros del automotor siniestrado son atendidos en el hospital municipal y otros en la clínica Las Victorias. Incluso resultó afectado un canino de pocos meses de vida.

“Hay 14 personas que se encuentran heridas en el hospital de El Espinal y otras dos que se encuentran en la clínica para un total de 16 ocupantes. También había un cachorro, una mascota que llevaban en el bus, un perro salchicha llamado Bogotá que se encuentra con una de las personas que resultaron heridas”, agregó el oficial.

Este es el listado de las personas: Cristina Rodríguez, Adriana Santana, Natalia Verano, Daniela Diaz, Nataly Puentes, Tania Gonzales, Isabela Morales, Kevin Faustino, Johan Hernández, Julián Castro, Cristhian Fuentes, Daniela Jineth Olaya Leal, Hernando Suarez Gil, Leidy Sanabria y Gloria Esperanza Quiroga.

Andrés el Topo Rentería, jugador de Deportes Tolima, estaría involucrado en un accidente que dejó dos personas heridas

Otro accidente en las vías del departamento de Tolima tendría en aprietos a un jugador de fútbol profesional. Se trata del delantero antioqueño Andrés el Topo Rentería, quien lleva un par de semanas con el Vinotinto y Oro e inclusive, ya anotó un gol.

El jugador del Deportes Tolima fue denunciado ante los medios de comunicación por presuntamente haber arrollado a una pareja que se trasportaba en una moto, además es señalado de no haberles prestado atención a los heridos, sino, por el contrario, huir de la escena.

Según Henry Alexander Mendoza de 29 años y Luisa María García de 19, habrían sido atropellados el pasado sábado 16 de julio en la vía que comunica de Guamo a Chaparral, a la altura del puente militar ubicado en el sector conocido como Cucuana. La pareja que transitaba en una motocicleta indicó que una camioneta Mercedes Benz negra de matrícula HYS 513 los arrolló sin prestarles atención o llamar a los organismos de emergencia.

Las víctimas indicaron que lo más grave no fue que hubiesen colisionado con la lujosa camioneta, sino que el profesional del deporte presuntamente habría escapado de sus responsabilidades. Pero, no solamente fueron quejas por la indiferencia del presunto responsable, también Mendoza indicó a los medios que evidenció negligencia por parte de las autoridades de tránsito a la hora de solucionar el problema.

“El señor patrullero me dijo que no tenía que darme ningún tipo de explicaciones, pese a que soy uno de los implicados en el accidente. Se me hace extraño, porque por obvias razones debo saber qué tipo de procedimiento se está haciendo”, dijo uno de los afectados.

