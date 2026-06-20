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7 trucos para ahuyentar cucarachas de la casa sin químicos: el vinagre se convierte en uno de los aliados más efectivos

La mezcla casera que ayuda a desorientar a estos insectos en cocinas, baños y desagües, una opción sencilla que además refuerza la limpieza en los puntos donde más suelen aparecer

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Ilustración de una pareja asustada al entrar a su casa y ver una cucaracha con sombrero en su sala, que tiene un sofá, alfombra y ventana.
El vinagre blanco se suma al plan anticulacharas y este es el truco que recomiendan para usarlo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las cucarachas son, para muchas personas, uno de los visitantes más indeseados dentro del hogar y su presencia suele aumentar durante las épocas de calor, cuando las altas temperaturas aceleran su reproducción y las obligan a salir de sus escondites en busca de agua, comida y lugares seguros donde refugiarse.

Más allá del rechazo que generan, estos insectos representan un riesgo para la salud, pues los expertos en salubridad indican que al desplazarse por drenajes, basureros, alcantarillas y otras zonas contaminadas, pueden transportar bacterias y microorganismos que terminan en superficies, utensilios o alimentos de consumo diario.

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Aunque en el mercado existen numerosos insecticidas para combatirlas, cada vez más personas buscan alternativas sencillas, económicas y libres de químicos agresivos. Entre ellas, el vinagre se ha convertido en uno de los recursos caseros más recomendados para prevenir su aparición.

Utilizar vinagre blanco para limpiar pisos, mesones, lavaplatos y otras superficies donde suelen transitar estos insectos, puede ser uno de los trucos más sencillos y efectivos.

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Una botella de vinagre blanco sin marcas con tapa plateada sobre una mesa de madera, junto a un cuenco de cerámica y un paño, con luz de ventana de fondo.
El vinagre blanco se consolida como una alternativa casera para ahuyentar a las cucarachas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Aunque el vinagre no actúa como un insecticida que las elimine de inmediato, su fuerte olor ayuda a alterar los rastros químicos que utilizan para desplazarse y localizar fuentes de alimento. Además, contribuye a mantener las áreas más limpias, reduciendo los residuos que podrían atraerlas.

Los expertos recomiendan mezclar partes iguales de agua y vinagre en un recipiente con atomizador y aplicar la solución especialmente en cocinas, baños, rincones oscuros y zonas cercanas a desagües. Esto lo convierte en el truco número uno para ayudar con las plagas.

Otras formas de ahuyentar las cucarachas de las casas

  • No dejar platos sucios durante la noche: las cucarachas son nocturnas y aprovechan las horas de oscuridad para buscar alimento. Un fregadero lleno de platos puede convertirse en un auténtico banquete para ellas.
  • Guardar los alimentos en recipientes herméticos: las bolsas abiertas y los envases mal cerrados facilitan que encuentren comida. Mantener los productos sellados reduce considerablemente el riesgo de que estos insectos quieran ingresar a los hogares.
  • Eliminar fuentes de agua: las cucarachas pueden sobrevivir varios días sin comida, pero necesitan agua para vivir. Por eso recomiendan reparar las fugas y secar superficies húmedas.
  • Sellar grietas y rendijas: muchas infestaciones comienzan por pequeñas aberturas en paredes, puertas o ventanas. Taparlas limita sus puntos de acceso.
  • Mantener la basura cerrada: los residuos orgánicos son uno de los principales atractivos para estos insectos. Lo ideal es utilizar recipientes con tapa y vaciarlos con frecuencia.
  • Prestar atención a drenajes y coladeras: las cucarachas suelen desplazarse a través de tuberías y sistemas de alcantarillado. La recomendación es mantener limpios estos puntos porque puede ayudar a reducir su presencia.
Ilustración de una cocina desordenada con cuatro cucarachas grandes. Hay restos de comida en el suelo y encimeras, sartenes en estantes y electrodomésticos.
7 hábitos que reducen el riesgo de cucarachas en la casa - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

¿Por qué aparecen las cucarachas?

La respuesta está relacionada principalmente con tres factores: alimento, agua y refugio, especialmente durante los meses más cálidos, pues las cucarachas experimentan una mayor actividad biológica.

El calor acelera su ciclo de vida y favorece su reproducción, lo que incrementa las probabilidades de encontrarlas dentro de las viviendas.

Las cocinas suelen ser uno de sus lugares favoritos porque allí encuentran restos de comida, humedad y escondites. Los baños también resultan atractivos debido a la presencia constante de agua. Asimismo, patios, bodegas, cuartos de lavado y áreas cercanas a drenajes suelen convertirse en puntos estratégicos para estos insectos.

Las cucarachas pertenecen al orden Blattodea, el mismo grupo de insectos al que pertenecen las termitas. Su capacidad de adaptación les ha permitido sobrevivir durante millones de años y colonizar prácticamente todos los continentes.

Mano abre alacena de cocina. Una cucaracha grande se ve en un estante junto a latas de frijoles, sopa, y cajas de pasta y avena.
Las cucarachas aumentan con el calor por agua y refugio - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Por esta razón, los especialistas coinciden en que la mejor estrategia no es esperar a que aparezcan, sino prevenir su llegada. Mantener una rutina constante de limpieza, evitar acumulaciones de humedad y recurrir a soluciones sencillas como el vinagre puede marcar una gran diferencia.

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