José Manuel Restrepo calificó la “paz total” del gobierno Petro como “fracaso total”

José Manuel Restrepo calificó la paz total del gobierno de Gustavo Petro como un fracaso total y la vinculó con una sensación de impunidad en Colombia - crédito Asobancaria

El aspirante a la Vicepresidencia de la República, José Manuel Restrepo calificó la paz total del gobierno de Gustavo Petro como un “fracaso total” y sostuvo que esa política ha instalado una sensación de impunidad, en una intervención que coloca la seguridad como uno de los ejes centrales de la campaña presidencial en la que acompaña a Abelardo de la Espriella como candidato a la Vicepresidencia de Colombia.

El exministro de Hacienda planteó, además, que su fórmula busca combinar seguridad, defensa de las libertades y fortalecimiento de la economía, con foco en la protección de la población más vulnerable.

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Su propuesta incluye reactivar sectores productivos, fortalecer la inversión privada y recuperar programas sociales que, a su juicio, se han debilitado en los últimos años.

Durante la entrevista con el diario, Restrepo afirmó que el modelo de diálogo y acuerdos con grupos armados impulsado por el gobierno actual ha elevado la percepción de inseguridad en distintas regiones del país.

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El candidato a la Vicepresidencia José Manuel Restrepo afirmó que la paz total de Petro ha sido "un fracaso" - crédito Presidencia

“Hay que enfrentar también la narrativa de una paz total que ha sido un fracaso total, que genera ese sentimiento de impunidad, que la gente está agobiada con eso”, dijo el académico.

El candidato sostuvo que la ciudadanía reclama cambios de fondo en materia de seguridad y rechazó la idea de repetir fórmulas políticas tradicionales.

“Hay que atacar esa narrativa según la cual hay que hacer la misma política de siempre. No, aquí venimos a cambiar la política para siempre y a hacer una forma totalmente distinta de política con P mayúscula, basada en principios, en valores, en integridad”, señaló.

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Restrepo, que fue ministro de Hacienda y ministro de Comercio, y que ha tenido trayectoria académica en la Universidad del Rosario, el Cesa y la Universidad EIA, explicó que su candidatura responde a una vocación de servicio y a la convicción de que Colombia necesita retomar el rumbo institucional y democrático.

La fórmula con Abelardo de la Espriella planteó defender el acceso a salud, educación y vivienda ante un Estado que, según Restrepo, debilitó esos derechos - crédito @jrestrp/X

En ese entorno, afirmó que el proyecto que integra con Abelardo de la Espriella pretende defender a quienes han perdido acceso a servicios fundamentales como salud, educación y vivienda. También sostuvo que el enfoque actual del Estado ha debilitado esos derechos.

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El exministro insistió en que una de las tareas centrales es reconstruir la confianza ciudadana y promover la unidad nacional. Sobre ese punto, diferenció esa idea del acuerdo nacional planteado por otros sectores políticos.

“Unidad es tener la capacidad de reunirse aun con quienes piensan distinto”, afirmó. Restrepo vinculó esa definición con su experiencia en la construcción de consensos en ámbitos académicos y de gestión pública.

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En materia de seguridad, el aspirante a la Vicepresidencia planteó una respuesta firme frente a la criminalidad y el restablecimiento de la autoridad estatal. A su juicio, el país debe alejarse de políticas de “impunidad” que, según dijo al medio, han marcado la gestión del gobierno actual.

Restrepo afirmó que su aspiración propone cambios profundos en la gestión pública y en la forma de hacer política, con atención especial a la eficiencia del gasto y a la transparencia. Ese planteamiento aparece como parte de una agenda más amplia de reforma institucional.

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En seguridad, Restrepo reclamó una respuesta firme frente a la criminalidad y el restablecimiento de la autoridad estatal frente a políticas que considera de impunidad - crédito Ministerio de Hacienda/Colprensa

Restrepo también defendió la continuidad y modernización de programas educativos y sociales. Así mismo, desmintió versiones sobre eventuales recortes y respaldó iniciativas como la matrícula cero, el fortalecimiento del Icetex y la ampliación de cupos en el Sena.

El exministro cerró con un respaldo explícito a la democracia y al respeto por los resultados electorales, junto con un llamado a una participación masiva en las urnas. “La confianza también se construye rompiendo el modelo de la política tradicional”, afirmó.

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El diario señaló que la posición del candidato marca un contraste directo con la estrategia de seguridad y paz del gobierno de Petro, y sitúa el debate sobre la “paz total” entre los asuntos centrales de la contienda electoral.