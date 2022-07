“Santa Evita” y otros cinco ebooks sobre el gran mito político argentino a menos de 40.000 pesos colombianos

Unos le decían “esa mujer”, “la Yegua”, “La Potranca”. Otros, “Abanderada de los Humildes”, “Dama de la Esperanza”, “Jefa espiritual”. Eva Perón, de cuya muerte se cumplieron este martes 70 años, fue una figura insoslayable de la historia argentia del siglo XXI.

Sobre ella se han escrito miles y miles de páginas. Ensayos, biografías, ficciones. En un cruce de géneros -un poco investigación periodística, un poco ficción- está Santa Evita, una de las grandes obras sobre Eva Perón, que en realidad se centra en el devenir de su cadáver, que en la realidad fue embalsamada, robado y ocultado. Sobre ese libro ahora Star+ estrenó una serie que protagoniza Natalia Oreiro.

Aquí, seis libros que recorren desde distintos puntos de vista el fenómeno. Aquí presentamos sus versiones electrónicas, que se pueden leer en cualquier teléfono, tablet o computadora.

Santa Evita, de Tomás Eloy Martínez

"Santa Evita", de Tomás Eloy Martínez

“Yo no me pienso ir, queridos descamisados, mis grasitas, vayansé a descansar, tengan paciencia”, le hace decir a Evita Tomás Eloy Martínez, el autor de la gran novela que fue un best seller internacional.

Martínez -que también fue un enorme periodista y murió en 2010- sigue el camino del cádaver de Evita . Y narra -esto es ficción- la confección de tres copias del cuerpo, enterradas en distintos lugares para distraer.

“Aquí está, por fin, el libro que yo quería leer”, dijo Gabriel García Márquez apenas la leyó y sus palabras acompañaron la primera edición.

Y fue otro escritor y periodista -Rodolfo Walsh, secuestrado y desaparecido en 1977- quien le contó a Tomás Eloy Martínez algunas versiones sobre el destino del cadáver, que darían pie a la novela.

Según escribió en Infobae Ezequiel Martínez, el hijo de Tomás Eloy y hoy director de la Feria del Libro de Buenos Aires, “El autor (...) le hizo un enroque a la estrategia del llamado ‘nuevo periodismo’ de los años sesenta, donde se contaba un hecho real con la técnica de las novelas. Aquí el procedimiento narrativo es exactamente el inverso: se cuentan hechos ficticios como si fueran reales, empleando algunas técnicas del periodismo y apuntalando los hechos con entrevistas, documentación y notas de investigación”.

Santa Evita muestra, también, a varios hombres que se obsesionan con ese cadáver: el doctor Pedro Ara, que la embalsamó, es uno. Pero, sobre todo, el coronel Carlos Eugenio Moori Koenig, encargado de robarla y darle algún destino y que al final no puede vivir sin ella (sin ese cuerpo) y termina alcohólico y degradado.

Mientras tanto, y con unas pinceladas de realismo mágico, Tomás Eloy Martínez narra el peronismo, la grieta, el vínculo entrañable de tanta gente con Eva Perón y el sector que gritó “Viva el cáncer”.





"Los últimos días de Eva", de Nelson Castro

“Los últimos días de Eva”, de Nelson Castro.

Eva Duarte de Perón habría tenido alguna posibilidad de superar el cáncer que acabó con su vida el 26 de julio de 1952 de haber prestado atención a los primeros síntomas de su mal. También, si se hubiesen atendido los consejos del doctor Oscar Ivanissevich, quien al operarla de una apendicitis que no tenía descubrió los signos incipientes del cáncer de cuello uterino que padecía. Esas son las hipótesis que plantea el escritor, médico y periodista argentino Nelson Castro en su libro Los últimos días de Eva.

Castro parte de los testimonios de las enfermeras, del personal del hospital y de los médicos argentinos y extranjeros que trataron a Eva y reconstruye minuciosamente una trama de engaños a los que fue sometida incluyendo una hasta ahora secreta lobotomía por medio de la que se intentó calmarle los terribles dolores que padecía. Con materiales inéditos, el libro es una crónica con impacto político y la pregunta por la salud de los que tienen poder.





La furia de Evita, de Marcos Aguinis

"La furia de Evita", de Marcos Aguinis

El escritor argentino se pone en la piel de Eva Perón. “Dicen que fui contradictoria desde muy jovencita. Es verdad; seguro que desde la panza de mamá. También era contradictorio Perón, que aspiraba a la simpatía de los Estados Unidos y el dictador Franco a la vez”, dice.

El libro se publicó en 2013 y allí Aguinis pretendía humanizar el mito. “Tuve especial cuidado en que la voz narrativa reflejara el estilo de Eva en vida. No fue difícil el relato cargado de energía y juventud”, contó el escritor a la prensa. Y también que dudó en tomar el personaje “no sólo porque está en las antípodas de mi pensamiento sino porque se ha escrito mucho sobre Eva Perón. También es cierto que un escritor puede darse el lujo de tomar un personaje que no es afín a su forma de pensar”.

La trama del libro está organizada alrededor del viaje de Eva Perón a Europa, en representación de Perón. A partir de ahí, va y viene en el tiempo, en la historia personal y política.





"Eva Perón. Una biografía política", de Loris Zanatta

“Eva Perón. Una biografía política”, de Loris Zanatta.

Para el prestigioso historiador italiano, especialista en historia de América Latina Loris Zanatta, el peronismo de Evita fue una religión secular. Y como toda religión, tiene sus dogmas y sus devotos y que cuestionó profundamente las relaciones entre modernidad y tradición, política y religión, legitimidad popular y democracia.

¿Cuál fue la herencia de la figura de Eva Perón? es la pregunta que guía el ensayo y la investigación.

"20.25 Quince mujeres hablan de Eva Perón", de Lilia Lardone

“20.25 Quince mujeres hablan de Eva Perón”, de Lilia Lardone.

La radio prendida en la noche del 26 de julio de 1952. “Son las 20.25, hora en que Eva Perón entró en la inmortalidad”, se escuchó y marcó un punto de inflexión en la historia política argentina y mundial. Desde una perspectiva de género y a partir de 15 entrevistas a distintas mujeres con diversas inclinaciones políticas , la escritora Lilia Lardone construye un perfil de Evita, de la mujer del mito y trascendencia.

20.25 Quince mujeres hablan de Eva Perón es el primer libro que analiza el fenómeno de una de las mujeres más importantes de la historia argentina desde el una mirada distinta. Con prólogo de la escritora argentina María Teresa Andruetto, el libro indaga en algunas preguntas como: ¿Cómo era la mujer que promovió el voto femenino? ¿Quién fue la mujer que promovió la lectura obligatoria en las escuelas? ¿Y planes de viviendas?

"Evita. Nacida para molestar", de Rep

“Evita. Nacida para molestar”, de Rep.

Publicado en 2019 cuando se cumplieron 100 años del nacimiento de Eva Perón, el dibujante, caricaturista, historietista y humorista gráfico argentino, Rep narra la vida de esta mujer a través de sus ilustraciones. En las primeras de las más de 200 que tiene el libro, se hace foco en que la mítica figura no tuvo una vida y una historia fácil. “Para que pases a la Historia, Eva, tuvo que ocurrir esto”, comienza el libro. Y en la ilustración de Eva, varias frases forman el gran vestido, la base sobre la que está parada. “Ser rechazada por la familia Duarte”, “Tener hambre”, “Ser humillada”, “Sobrevivir, que te traten como una puta” son algunas de ellas.

Con prólogo de Pedro Saborido, en este libro conviven todas las Evas: desde la niña de Los Toldos hasta la que sigue viva en el recuerdo de la gente. En estas páginas, Rep se atreve a hacer lo que nunca se hizo: humor con un símbolo sagrado. “Si hubo algún acercamiento del dibujo humorístico a Evita, es desconocidísimo. Ni las sátiras de la época de su esplendor, ni después se metieron con ella desde el humor”, dice el guionista y humorista en el prólogo y crea el misterio para adentrarse en estas páginas.

