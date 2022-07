Un grupo colombiano está en el playlist de Barack Obama

Expresidente Barack Obama.

Barack Obama, expresidente de Estados Unidos, compartió su lista de canciones favoritas para el verano, como es tradición cada año. En el 2022 sorprendió por los temas incluidos “Ojitos Lindos” del cantante puertorriqueño Bad Bunny y Bomba Estéreo, grupo musical colombiano.

A través de sus redes sociales, el expresidente escribió: “Todos los años me emociona compartir mi lista de reproducción veraniega porque aprendo mucho sobre artistas nuevos a partir de sus respuestas”, publicó en su cuenta oficial de Twitter.

De igual manera, Obama resaltó que la lista se hizo con base a la recomendaciones de sus seguidores “es un ejemplo de cómo la música realmente puede unirnos a todos”, agregó.

“Esto es lo que he estado escuchando este verano. ¿Qué canciones agregarías?”, concluyó el expresidente de Estados Unidos.

Playlist de Barack Obama. Foto: Instagram @barackobama

En la playlist de 22 canciones aparecen “Break My Soul” de Beyonce; “Vibe Out”, de Tems. También se encuentra el artista británico Harry Styles con “Music for a Sushi Restaurant”; “Saoko”, de la interpréte española Rosalía, y “Ojitos Lindos”, del puertorriqueño Bad Bunny junto a los colombianos de Bomba Estéreo.

Además, otros clásicos que se ven en la lista: “Feelin’ Alright”, de Joe Cocker, “Let’s Go Crazy” de Prince; “Blue in Green”, del rey del Jazz Miles Davids, y una pieza musical de Aretha Franklin “Save Me”.

Bad Bunny lanza su quinto álbum solista contando con hasta 7 artistas que lo acompañan en algunas canciones, entre ellos los colombianos de Bomba Estéreo, siendo la única cuota colombiana en el disco ‘Un Verano Sin Ti’.

La exitosa agrupación conformada por Li Saumeth y Simon Mejía, fueron anunciados en la lista de los colaboradores del ‘Conejo Malo’ y luego se dio a conocer la canción que hicieron juntos, la cual se denomina ‘Ojitos lindos’, tiene una duración de 4 minutos 18 segundos en los que se escuchan algunos sonidos profundos junto con la voz de la cantante colombiana, antes de que se integre el sonido particular del reguetón.

Bomba Estéreo es la única agrupación colombiana que aparece en el nuevo álbum de Bad Bunny. imágenes tomadas de redes sociales

Cabe resaltar que, desde el 2020, el exmandatario lo ha estado incluyendo en su lista de reproducciones. Tan reciente como el año pasado ubicó el tema “Volví”, de Bad Bunny y Aventura, entre sus más escuchadas.

Finalmente, el expresidente Obama ha estado compartiendo su empatía por la amplia selección de temas musicales durante años, y ha eliminado listas de reproducción incluso cuando estaba en la Casa Blanca. Además, dejó algunos consejos para los entrenamientos y las vacaciones.

Dos colombianas, en la lista de música favorita para Barack Obama en el 2020

El jueves 17 de diciembre publicó una lista de sus libros favoritos de 2020, un día después lo hizo con una lista de películas y series de televisión, y la más reciente publicada el 19 de diciembre fue titulada como: La música favorita de Obama en 2020.

De las recomendaciones que más llamaron la atención dentro los gustos de Obama está ‘La Difícil’ del cantante puertorriqueño, Bad Bunny, pues dentro de las canciones incluidas por el político hay géneros como el trap, pop, hip hop y rap en inglés, además también de piezas de música indie, rock, baladas y música alternativa.

Sin embargo, ‘La Difícil’ de Bad Bunny y ‘Nada’ de las colombianas Lido Pimienta y Li Saumet, son los dos aportes latinos de música en español que dio Obama para que sus seguidores escucharan.

Esta última canción fue compuesta por la artista barranquillera y colombocanadiense Lida Pimiento, reconocida en la escena musical independiente por lanzar canciones con ritmos indígenas y afrocolombianos y combinarlos con música ambient, synthpop y electrónica. El sencillo fue publicado en colaboración con la samaria Liliana Saumet, reconocida vocalista de la agrupación colombiana Bomba Estéreo.

En la descripción de la publicación en la red social, el también politólogo e internacionalista contó que la curación musical fue consultada previamente con su hija Sasha. Expectante, añadió que ojalá quienes las vieran encontraran un par de canciones nuevas que escuchar.

