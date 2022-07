Final de la Copa América Femenina Colombia 2022 contará con la asistencia del VAR Crédito: Conmebol

Colombia y Brasil serán las selecciones que definan las campeonas de la Copa América Femenina 2022. El certamen que inició el pasado 8 de julio tendrá una emocionante final entre los dos equipos más regulares a lo largo de la competencia. Este llegará a su final el próximo 30 de julio en el estadio Alfonso López de la ciudad de Bucaramanga cuando a las 7 de la noche la jueza central del pitazo inicial.

El encuentro por el título tendrá una importante novedad y es la presencia del videoarbitraje por primera vez en la historia de la Copa América Femenina. Esta ha sido una constante en las últimas finales del fútbol femenino en torneos organizados por la Conmebol. La final entre Corinthians e Independiente Santa Fe en la Copa Libertadores Femenina que se jugó en el 2021 también tuvo la asistencia del VAR. Aun se desconoce cual será el equipo arbitral encargadas de la herramienta tecnológica.

Una de las experiencias en esta novena edición de la competencia de selecciones sudamericanas fue la presencia de una terna arbitral europea. Esto como parte del acuerdo de cooperación entre Conmebol y el ente rector del fútbol en Europa, firmado el 15 de diciembre del 2021 y contempla además la realización de partidos entre equipos y selecciones asociadas, la colaboración en capacitaciones y otros proyectos de interés común.

Así ha sido la experiencia de las arbitras europeas en la Copa América Femenina que se realiza en Colombia. Crédito: Conmebol

Sandra Braz, Rita Cabañero y Andrea Ferreira estuvieron a cargo del partido entre Perú vs Venezuela del pasado 15 de julio en la ciudad de Armenia. . Sandra Braz además estuvo cumpliendo funciones como cuarta juez en el partido entre Argentina y Perú, luego de esto la portuguesa se habló acerca de la importancia de esta clase de acuerdos:

“Es una experiencia fantástica, son muy agradecida de estar aquí, aprendí mucho. Quiero agradecer a todo el equipo técnico de CONMEBOL que nos ayudaron a que la adaptación sea más fácil. Creo que esto es muy importante, podemos intercambiar experiencias, todos los días aprendemos algo, y es importante para el arbitraje femenino”.

Rita Cabañero, árbitra española, se refirió acerca de la enseñanza más importante durante este partido en la que ofició como jueza central, “Para mí es un honor estar aquí, estoy muy agradecida de que me dieran la confianza. Estoy aprendiendo mucho, es una experiencia enriquecedora. El arbitraje es el mismo, los técnicos de CONMEBOL nos ayudan a unificar criterios, y es lo más importante, son diferentes culturas, convivimos muy bien, hay buen ambiente y al final al fútbol en todo el mundo es el mismo”.

Andrea Ferreira si destacó la rapidez con la que se juega en el fútbol sudamericano, algo que la sorprendió en su primera experiencia en el continente con relación al juego en Europa, “Es mi primera vez en Sudamérica, es una gran experiencia con mis colegas y con la organización. Creo que el fútbol es universal, en lo general, pero sí aquí es un poco diferente, más intenso, luchador, más rápido”.

Lo mismo sucedió con una terna arbitral sudamericana integrada por la colombiana Mary Blanco, quien tuvo la oportunidad de estar presente en el partido entre Austria vs Irlanda del Norte, que terminó 2-0 a favor de las austriacas. El encuentro fue llevado de buena manera por las sudamericanas que no tuvieron mayores retos, pues no fue necesario mostrar tarjetas amarillas pese a las 14 faltas, siete por cada equipo.

Este trío tuvo acción en la tercera jornada de la Euro en el partido en el que Alemania se impuso 3-0 a Finlandia. La designación se dio luego de que Tess Olofsson y sus compañeras dieran positivo para COVID-19 en los últimos chequeos médicos.

