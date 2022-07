Ataque armado contra militares en Frontino, Antioquia

Foto de archivo referencial. Soldados del Ejército de Colombia cargan los cuerpos de guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) muertos en un combate. Foto: REUTERS/José Miguel Gómez

Un nuevo hecho violento se presentó en las últimas horas en contra de la fuerza pública en el municipio de Frontino, al norte del departamento de Antioquia. Así lo confirmó el alcalde Jorge Hugo Elejalde, quien dio a conocer que, el ataque armado contra un grupo de militares, ocurrió pasadas las 4:00 de la tarde de este martes.

Según el alcalde Elejalde, los uniformados se encontraban en un helipuerto improvisado cargando suministros como alimentos para enviarlos a sus compañeros en el corregimiento de Murrí, cuando se percataron de la presencia de hombres armados, quienes desenfundaron sus fusiles y comenzaron a atacarlos, lo que ocasionó un intercambio de disparos que, de acuerdo con RCN Radio, duró alrededor de 10 minutos.

“El Ejército estaba entrando suministros vía helicóptero a la zona de Murrí y tenía unos muchachos acantonados, cuatro tipos en dos motos fuertemente armados se enfrentaron con ellos, los soldados los hicieron retirar, ellos salieron a la vía que va hacia Nituvara”, informó el mandatario local de Frontino, según reportó Caracol Radio.

El hecho, que fue registrado en video por los ciudadanos de la zona, no dejó civiles ni militares heridos o muertos, sin embargo, sí ocasionó temor entre la comunidad. Por ahora, de acuerdo con Caracol Radio, se presume que habrían bajas de integrantes del grupo armado ilegal, no obstante, la información aún no ha sido confirmada.

“Cuatro de los individuos se fueron en dos motos de alto cilindraje en la vía hacia el corregimiento Nutibara”, concluyó el alcalde de Frontino en diálogo con RCN Radio.

A continuación, uno de los videos registrados por la comunidad:

Ataque Armado A Uniformados En Frontino (Antioquia). Video: archivo particular

Falleció patrullera que resultó herida en ataque armado en Yarumal, Antioquia

En la noche del domingo la Policía informó del deceso de la patrullera Luisa Fernanda Zuleta quien resultó herida en el ataque armado en Yarumal (Antioquia). Foto: Policía Nacional de Colombia

El pasado domingo 24 de julio también se conoció que, la patrullera Luisa Fernanda Zuleta, quien resultó gravemente herida el pasado 23 de julio en medio de un ataque armado en Yarumal, norte de Antioquia, falleció tras permanecer internada en el Hospital Pablo Tobón Uribe.

Hay que recordar que, durante el hecho violento, falleció de forma inmediata el subintendente Sergio Yepes Páez, quien llevaba casi 14 años laborando en la institución.

“De forma vil y cobarde los atacaron, generándole la muerte al subintendente Sergio Yepes Páez y ocasionándole heridas a una de nuestras patrulleras (Luisa Fernanda Zabaleta)”, informó el comandante de la región de la Policía Número 6, el general Gustavo Franco.

Sobre el ataque, que ocurrió en el barrio Santa Matilde de Yarumal, aunque las autoridades no tienen información exacta sobre las razones por las que se perpetró, las investigaciones preliminares apuntan a que fue adelantado por miembros del Clan del Golfo asentados en el departamento.

Por lo anterior, la Policía Nacional ofreció 50 millones de pesos de recompensa para quienes les suministren “información que permita lograr la captura de estos delincuentes, que han afectado la vida y la integridad de nuestros patrulleros”.

El director general de la institución, el general Jorge Luis Vargas, afirmó a través de sus redes sociales que: “es un compromiso de la Policía con su familia, policías y Colombia, dar con el paradero de los criminales que en un repudiable y cobarde acto criminal asesinaron a nuestra patrullera Luisa Fernanda Zuleta en Yarumal, Antioquia, mientras cumplía su deber”.





