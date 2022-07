Marta Lucía Ramírez confesó que se arrepiente de haber dejado su candidatura a la Presidencia

Marta Lucía Ramírez confesó que, si volviera a 2018, no aceptaría ser vicepresidenta. Foto: archivo.

A poco menos de 12 días de que el presidente Iván Duque deje el poder se conocieron algunas infidencias que revelarían algunos “roces” al interior de su gobierno. Por ejemplo, la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez hizo varias confesiones sobre su paso por el Ejecutivo: una de ellas, es que si hubiese sabido cómo era ser ‘vice’, jamás hubiera aceptado.

Ramírez sostuvo una entrevista desde el avión del gobierno con el equipo de Noticias Caracol, en la que hizo una radiografía de los últimos cuatro años en su paso por dos de los más importantes cargos del saliente mandato. En una de las respuestas, la saliente ministra de Relaciones Exteriores aseguró que ahora, cuando esta ad portas de terminar sus funciones, hubiese preferido seguir sola con su campaña presidencial en 2018.

El nuevo presidente de Colombia, Iván Duque, y su vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, quienes se posesionaron en agosto de 2018 en la Plaza de Bolívar, de Bogotá. (AFP)

Cabe recordar que Marta Lucía Ramírez e Iván Duque fueron fórmula hace cuatro años y lograron ganar las dos vueltas presidenciales. Sin embargo, la vicepresidenta aseguró que está arrepentida.

“La verdad, si hoy volviera a tener la decisión, no lo hubiera aceptado. Ya conociendo cómo fue el proceso, no lo hubiera aceptado. Si hubiera tenido la oportunidad nuevamente, hubiera seguido mi candidatura hasta la primera vuelta del año 2018″, expresó la canciller al noticiero.

Sus declaraciones dieron a entender que habría cierto inconformismo con Duque. Sin embargo, ella misma lo desmintió: “Yo no creo que haya malestar, creo que cada quien, en cada circunstancia en la vida, tiene unas expectativas. Unas se dan, otras no se dan”, aseguró.

Marta Lucia Ramirez en un evento diplomático. REUTERS/Nathalia Angarita

Eso sí, aunque tal parece que no quiso ahondar en las diferencias que tendría con el presidente, sí se mostró muy inconforme frente al papel que desempeñan los jefes de la Vicepresidencia de la República.

“Yo realmente no llegué a la Vicepresidencia porque quisiera ensayar una posición, llegué porque venía muchos años preparándome, precisamente, en el manejo del Estado y tenía mucho para entregar, mucho conocimiento, mucha experiencia, pero sobre todo una capacidad infinita para trabajar. Creo que más que un malestar personal, sí hay una insatisfacción de lo que la Vicepresidencia de Colombia debe ser”, aseveró Ramírez a Noticias Caracol.

La vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, se reunió este viernes con la vicepresidenta electa, Francia Márquez, para iniciar el proceso de empalme. Foto: Vicepresidencia

Inclusive, el informativo asegura que fuentes cercanas a la vicepresidenta les revelaron que ella exhortó a su sucesora, Francia Márquez, para que no se deje menoscabar en esa posición y le pida al presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, que también le entregue un ministerio.

En otros apartes de la entrevista, la también exministra de Defensa en el gobierno de Álvaro Uribe también dio a entender, sin mencionarla, que no tuvo una óptima relación con la jefa de gabinete del gobierno Duque, la polémica María Paula Correa, que ocupó uno de los más importantes cargos en el saliente Ejecutivo.

María Paula Correa, jefe de gabinete de Iván Duque.

Cuando le preguntaron a Ramírez qué cree que pudo mejorar, respondió: “Haber logrado esa mayor coordinación con todo el equipo de gobierno para que todos los temas de la política exterior pasen por la Cancillería”, señaló al noticiero.

Así mismo, la coequipera de Iván Duque defendió la gestión del actual gobierno en materia diplomática. No hay que olvidar que el país no tiene relaciones diplomáticas con el régimen venezolano. Eso sí, destacó el estatuto para migrantes de Venezuela adelantado por el equipo de Duque, entre otros. “Yo insisto en que acá el tema es la democracia. El pragmatismo económico no puede estar por encima de la defensa de unos valores democráticos y de las garantías de unas libertades y la garantía también de un estado de derecho, porque en este pragmatismo económico de pronto se hace caso omiso de actores extrarregionales en Venezuela, o se hace caso omiso de la presencia del terrorismo o de narcotráfico abierto en Venezuela y, si se hace caso omiso hoy, ¿cuál va a ser la consecuencia a mediano y largo plazo?”, cuestionó en Noticias Caracol.

