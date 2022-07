Mamá del director del Dane aclaró que no tiene problema con que sea Gay: “No le he podido aceptar la pareja”

Juan Daniel Oviedo, director saliente del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) habló recientemente en BOCAS sobre su vida, y afirmó que él creía que su mamá no le perdonaba que fuera gay o miembro de la comunidad LGTBIQ+.

Ante esta aseveración, Miriam Arango, madre de Juan Daniel Oviedo, afirmó en 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio que ella no tenía nada que perdonarle a su hijo, pues ser gay no es un pecado, tal vez -según ella- no le pasaba era la pareja que tenía en la actualidad.

Arango admite que al principio no fue fácil enterarse que Juan Daniel era gay, pero -sin embargo- ella ama a su hijo y ha tenido que cambiar la mentalidad sobre qué esperar de él, pues ella veía a sus hijos casados y dándoles nietos.

La mamá de Oviedo afirma que aún la orientación sexual está satanizada en Colombia a tal punto que la sociedad cree que es “una enfermedad gravísima”.

Miriam afirmó que el director del DANE encontró la oportunidad de explorar su sexualidad en Europa cuando estuvo estudiando en París, allí fue donde conoció a su primer novio.

“Decir la verdad no cuesta nada y sale muy bien librado de muchas cosas. Nos falta madurar mucho en ese contexto. Lo que da miedo es el rechazo de la sociedad porque aquí los maltratan”, señaló a 6AM Miriam Arango, la mamá de Juan Daniel Oviedo.

Miriam Arango dice que una de las cosas que sitió al saber que Juan Daniel Oviedo era gay fue miedo al rechazo, discriminación y maltrato de la sociedad.

Una de las cosas que caracteriza a Juan Daniel Oviedo es la voz, Miriam Arango afirma que su voz se debe a un accidente que tuvo a los dos años de edad, algo que lo llevó a adoptar un carácter fuerte -igual al de ella- para evitar cualquier tipo de matoneo.

También fue entrevistado Roberto Oviedo, hermano mayor del director del DANE en Caracol Radio, y afirmó que siempre se apoyaron mutuamente; Juan Daniel siempre fue el “niño pilo de la familia” y recordó cuando su hermano menor le enseñó a prender y manejar un computador para sus estudios.

El hermano de Juan Daniel recordó un episodio muy desafortunado en el que perdió a un amigo por cuenta de su condición sexual, pues decidió quitarse la vida por la presión social al conocerse que era gay, por esto siempre ha pensado que no le importa la sexualidad de su hermano, simplemente lo quiere por ser como es.

Roberto aconsejó a las personas que tienen en su familia a integrantes de la comunidad LGTBIQ+ y es dejar el miedo, pues entrar en pánico no sirve de nada, y siempre apoyar a esa persona que lo necesita sin importar el qué dirán.

Alguien que no llegó a saber sobre la orientación sexual de Juan Daniel fue su abuelo, pues falleció cuando el director del DANE era muy joven. Oviedo dice que su abuelo tal vez en su interior lo sabía, ya que era una persona muy sabia y pues podía sentir lo que le pasaba a cada integrante de su familia.

Oviedo piensa que su abuelo hubiera asumido bien su condición sexual: Siempre fue una persona que quiso vernos felices (a su mamá y hermanos).

Finalmente, Oviedo envió un mensaje a quienes no sale del closet por miedo al que dirán y es tener seguridad y confianza en si mismo y ajustarse a lo que se quiere para la vida y no a los estereotipos de la sociedad.

