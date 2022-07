Gustavo Petro prometió garantizar la liga de fútbol femenino en su gobierno, pero no es tan fácil

Liga Femenina Digna, cartel dispuesto por la gente en el estadio Centenario de Armenia / (Twitter: @RedManizales)

Colombia vive los últimos días de la Copa América Femenina 2022, en medio de las alegrías por la clasificación del combinado patrio a la final del torneo, hay preocupación por otros aspectos, en este caso, continúan las dudas por la no realización de la liga femenil para el segundo semestre del año, ante esto surgió el pronunciamiento del presidente electo Gustavo Petro, quien se comprometió a la constitución de dicho certamen en el país.

Petro celebró el triunfo de las ‘Super Poderosas’ y resaltó que era necesario darle poder a la mujer, de igual forma envió un mensaje a futuro en relación a la ejecución de una liga femenina en el país, pues este ha sido un tema que año tras año es puesto sobre la mesa para debatirlo.

A través de su cuenta de Twitter señaló: “una de las primeras tareas del ministerio del deporte es lograr que se constituya la liga de fútbol femenino”. En este caso, la directriz iría dirigida quien asuma dicho ministerio, en el que se han especulado varios nombres entre los que están la expesista María Isabel Urrutia y Carlos González Puche, presidente de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro).

Petro se pronuncia sobre la liga femenina.

Tras finalizarse el partido entre Colombia y Argentina, en medio de su alegría, el técnico de las cafeteras, Nelson Abadía expresó:

“Lo que nos falta es salir el 30 de julio a jugar, nosotros venimos con esa mentalidad de ir a luchar por el título, para darle un título al fútbol femenino y colombiano, que está muy en alza, ese fútbol está en un porcentaje muy alto de competencia, competitividad y eso bien o mal, va a obligar que la liga sea mucho más larga, competitiva, porque nos dará un punto importante de alto rendimiento para ir al mundial y los olímpicos”.

Paradoja futbolística

En el país en donde se está realizando el torneo de selecciones femeninas más importante del continente, no se llevará a cabo el certamen local, esto, por falta de interés de los dirigentes de los clubes participantes. Dicha decisión ha generado controversia en el país, pues hay señalamientos sobre falta de apoyo al evento, el cual fue apoyado inicialmente solo por cuatro equipos: América, Deportivo Cali, Millonarios y Cortuluá.

El pronunciamiento de Petro podría generar incomodidad en algunos sectores, pues es importante tener en cuenta que la Dimayor es una entidad privada, hecho que deja al Gobierno Nacional fuera de juego. No obstante, en caso de adelantar un proceso cooperativo, podrían evidenciarse resultados.

Días atrás en entrevista con Caracol Radio, el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo señaló que no es necesario responsabilizar a los dirigentes sobre lo que está sucediendo, pues de su parte siempre se ha puesto el mayor esfuerzo. A pesar que hay dos equipos en competencia internacional, este año no se realizará ningún torneo en el país, no obstante, Jaramillo se comprometió con el 2023.

“Desde que inició el fútbol femenino en Colombia llevamos 162 propuestas a empresas privadas con un éxito de 2 %, tenemos que romper ese círculo vicioso primero de que la culpa se la echan a los dirigentes; pero tenemos que hacer un esfuerzo de todos y darles las garantías a las jugadoras de dos semestres continuos de campeonato. El próximo año nos comprometimos con los clubes a hacer una liga completamente digna”, añadió.

