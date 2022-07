Aida Victoria Merlano reveló cuáles son las “cinco cosas tontas” que la sacan de quicio

Aida Victoria Merlano, influenciadora colombiana. Foto: Instagram @aidavictoriam

En el mundo de la farándula nacional, especialmente entre las figuras de las redes sociales, es frecuente ver que x o y influenciador revele curiosidades sobre su vida. Por ejemplo, el pasado lunes 25 de julio Aida Victoria Merlano escribió desde sus Historias en Instagram: “Hoy quiero confesar cinco cosas tontas que de verdad me sacan de quicio”.

De este modo, a lo largo y ancho de varias InstaStories la creadora de contenido empezó enumerando una a una las cosas que suelen irritarla con aparenete facilidad, fue así como empezó por expresar: “Tengo un problema con la gente que va pa’ arriba y cuando pide el ascensor hunde la flechita que va pa’ abajo”; puesto que “¡hay una discrepancia entre lo que tú quieres y cómo lo ejecutas!”.

Como segundo lugar, la barranquillera resaltó: “Me irrita la gente que no usa signos de interrogación”, en vista de que esto podría darse para malas interpretaciones: “Hay una gran diferencia entre preguntar y afirmar”, también destacó sobre este punto.

Aida Victoria Merlano y sus “5 cosas tontas que me sacan de quicio”

Por otro lado, Merlano también se siente molesta ante llamadas casuales, ya que para este tipo de conversaciones se podrían usar otros medios como WhatsApp.

“Estas personas que te llaman a preguntar cómo estás, que hay de tu vida... los odio, es que si puedes mandar un WhatsApp preguntándome cómo estoy ¿pa’ qué me llamas?, ¿pa qué? ¡llamada es cuando es urgente! no me llames”, expresó respecto de este tema.

En su listado de cosas molestas para ella también se resalta el “me irrita la gente que escribe ‘porque’ en lugar de ‘por qué'”; en este caso en particular puso de ejemplo una conversación pasada que tuvo con su actual pareja, Naldy, en la que el cantante urbano tuvo una confusión en su redacción. Ante el panorama, Aida Victoria Merlano no dudó en corregir a su novio.

Finalmente, lo que más detesta la influenciadora es que alguien toque su comida.

Tras flaquear recientemente en su relación sentimental, Aida Victoria y Naldy solucionaron sus problemas:

La historia sentimental entre Aida Victoria Merlano y Naldy ha pasado por varias etapas, en un principio empezaron a salir, pero rápidamente terminaron su romance. Luego se dejaron ver nuevamente juntos, pero como amigos; aunque no pasó mucho tiempo para que retomaran su relación y, de este modo, aproximadamente desde mayo pasado están nuevamente juntos como pareja.

Empero, durante las semanas recientes la creadora de contenido barranquillera dio cuenta de que las cosas otra vez estaban flaqueando entre ambos... situación que ya cambió, pues aparentemente lograron estabilizarse una vez más como novios por lo que la propia barranquillera expresó durante estos últimos días.

“Ya arreglamos nuestros problemas”, Aida Victoria Merlano sobre su noviazgo con Naldy

Aida Victoria y Naldy, más allá de una pareja, una buena dupla en la realización de contenido:

En vista de sus últimos problemas como pareja, la influencer y el cantante urbano habían disminuido la frecuencia con la que se mostraban juntos en redes sociales, pero tras arreglar los inconvenientes que sea que hayan tenido -pues no ampliaron la información sobre por qué no estaban en un buen momento como novios- ahora volvieron a publicar contenido juntos, principalmente InstaStories.

Vale la pena resaltar que, en el pasado Aida Victoria protagonizó un video musical de Naldy, para ser más específicos el del tema de ‘Volverte a ver’. A su vez, el reguetonero caleño también ha hecho parte de algunos de los videos de comedia que comparte la barranquillera como parte del contenido que le ofrece a su comunidad digital la cual, al menos en redes sociales como Instagram, va al día de hoy por los más de tres millones de seguidores.

