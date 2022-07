El técnico José Cheché Hernández fue internado en una Unidad de Cuidados Intensivos

JOSE EL CHECHE HERNANDEZ SEGUIRA AL FRENTE DE LA DIRECCION TECNICA DEL CALI HASTA QUE FINALICE LA FASE DE TODOS CONTRA TODOS DE LA COPA MUSTANG II. (COLPRENSA / FOTO EL PAIS).

El mundo futbolístico esta en vilo por una situación que se presentó desde ayer 25 de julio en el departamento de Boyacá, concretamente en su capital Tunja. Se trata de la presunta internación del director técnico de Patriotas José el ‘Cheché' Hernández en una Unidad de Cuidados Intensivos UCI.

Según han señalado algunas versiones recopiladas por medios locales, el entrenador de la escuadra de Boyacá habría llegado por complicaciones respiratorias y coronarias al Hospital San Rafael del municipio de Tunja. Lo que sí fue confirmado por el presidente de Patriotas César Guzmán, es que el dt que llegó el pasado mes a la escuadra se encuentra en una UCI.

Por el momento el club no ha generado más información al respecto, aunque se tiene expectativa por ver quien asumirá el día de hoy la dirección de la escuadra de Patriotas dado que tiene contra Jaguares un enfrentamiento por la cuarta fecha del torneo clausura del Fútbol Profesional Colombiano.

Respecto al presidente del club César Guzmán, ha creado polémica adentro de la DIMAYOR debido a señalamientos de presuntas irregularidades a dentro del torneo del Fútbol Profesional Colombiano. Esto debido a que en la Copa América Femenina que se está desarrollando en el país y en donde Colombia pasó a la gran final, ha jugando varios partidos en condición de local en el estadio Pascual Guerrero, estadio en donde el América de Cali se desempeña en condición de local.

Razón por la cual ‘La Mechita’ se ha tenido que desempeñar como local en otros estadios, incluyendo la fecha más reciente en donde jugo contra el Cortuluá en condición de local, pero por lo mencionado anteriormente lo hizo en el estadio de Tuluá. Pues esto para el presidente de Patriotas, equipo que esta disputando el descenso contra el Cortuluá, esto genera una desventaja y ventaja para algunos equipos del rentado nacional.

“El presidente Fernando Jaramillo tiene que renunciar a la Dimayor porque no brinda garantías, acá algo huele feo, hoy no brinda la ecuanimidad... Cuando me enteré de que América iba a jugar como local en el estadio de Tuluá, lo llamé y me dijo que no sabía nada. Siendo el presidente, una cosa trascendental como esa la debería saber”, mencionó César Guzmán.

Posteriormente, el dirigente de Patriotas confirmó que esa decisión fue tomada por el gerente de la institución reguladora del Fútbol Profesional Colombiano, Vladimir Cantor y este le habría comentado que no identificó ningún tipo de ventaja deportiva:

“Llamé al gerente y su respuesta fue que a él no le parecía que esto fuera inconveniente, que no encontraba ventaja deportiva...le dije que me parecía cuando menos desobligante su respuesta y que pedía su renuncia. El gerente de la Dimayor tiene que velar por el equilibrio deportivo y manifiesta de manera abierta que no es inconveniente que un equipo regale la localía...”

Finalmente, Guzmán confirmó que el disgusto con Jaramillo no solo es de parte suya, sino que también hay otros presidentes de otros equipos molestos con su dirigencia: “La renuncia no solamente la pido yo, hay muchos presidentes más indignados. El deporte tiene que llevarse adelante a partir de la transparencia, del equilibrio para todos”.

Por su parte el máximo director de la DIMAYOR indicó: “Yo estoy de acuerdo en que lo mejor no era jugar el partido allá (Tuluá), pero las circunstancias de modo, tiempo y lugar nos obligaron a jugar ese partido allá. Es difícil que le presten un estadio al América y con esto no estoy hablando mal de la hinchada de América, es una realidad”.

