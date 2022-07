“Acá algo huele feo”: dirigente de Patriotas pide la renuncia del presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo

César Guzmán, máximo dirigente de Patriotas, pidió la renuncia del presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo. Imagen: (Mariano Vimos - Colprensa)

La última jornada de la Liga BetPlay abrió paso para la creación de una nueva polémica entre los dirigentes de los clubes y el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo. Debido a que la Copa América Femenina se está disputando en territorio caleño y el estadio Pascual Guerrero, casa del América de Cali estuvo ocupado atendiendo este evento, los Escarlatas tuvieron que ‘mudarse’ temporalmente a otros recintos, esto generó malestar en algunos ejecutivos de los equipos profesionales.

En la más reciente fecha de la liga, América enfrentó en condición de local a Cortuluá en el estadio Doce de Octubre, escenario donde actúa la propia institución de Tuluá. La decisión de que los tulueños le ‘entregaran’ la localía a Los Diablos Rojos en su propio estadio no sentó bien en los despachos de los clubes, especialmente en el de Patriotas, que está peleando el descenso contra El Equipo del Corazón.

El presidente de Patriotas, César Guzmán, en conversación con Blu Radio, afirmó que el hecho de haber permitido que La Mecha fuese local en el Doce de Octubre representó una ventaja deportiva para los de Tuluá, ya que le permitió a los visitantes actuar en su propio estadio y sin la presencia de público, algo que hubiese sido diferente si hubiesen jugado en el Pascual Guerrero.

Por esta situación, Guzmán exigió la renuncia de Fernando Jaramillo como presidente de la Dimayor, afirmando que no está entregando las garantías necesarias para la competencia justa:

“El presidente Fernando Jaramillo tiene que renunciar a la Dimayor porque no brinda garantías, acá algo huele feo, hoy no brinda la ecuanimidad... Cuando me enteré de que América iba a jugar como local en el estadio de Tuluá, lo llamé y me dijo que no sabía nada. Siendo el presidente, una cosa trascendental como esa la debería saber”.

Le puede interesar: Daniel Galán venció a Fabio Fognini y clasificó a la segunda ronda del Torneo de Umag

Posteriormente, el dirigente de Patriotas confirmó que esa decisión fue tomada por el gerente de la institución reguladora del Fútbol Profesional Colombiano, Vladimir Cantor y este le habría comentado que no identificó ningún tipo de ventaja deportiva:

“Llamé al gerente y su respuesta fue que a él no le parecía que esto fuera inconveniente, que no encontraba ventaja deportiva...le dije que me parecía cuando menos desobligante su respuesta y que pedía su renuncia. El gerente de la Dimayor tiene que velar por el equilibrio deportivo y manifiesta de manera abierta que no es inconveniente que un equipo regale la localía...”

Finalmente, Guzmán confirmó que el disgusto con Jaramillo no solo es de parte suya, sino que también hay otros presidentes de otros equipos molestos con su dirigencia:

“La renuncia no solamente la pido yo, hay muchos presidentes más indignados. El deporte tiene que llevarse adelante a partir de la transparencia, del equilibrio para todos”.

La respuesta de Jaramillo

Ante esta situación, la máxima cabeza de la Dimayor no guardó silencio y durante una entrevista con Antena 2 confirmó que desde su gestión intentaron que el partido no se jugara en la plaza de Tuluá y reconoció que seguramente fue un error el haber permitido que la escuadra caleña jugase en el Doce de Octubre, pero el tiempo no les permitió dar con una mejor solución:

“Yo estoy de acuerdo en que lo mejor no era jugar el partido allá (Tuluá), pero las circunstancias de modo, tiempo y lugar nos obligaron a jugar ese partido allá. Es difícil que le presten un estadio al América y con esto no estoy hablando mal de la hinchada de América, es una realidad”

SEGUIR LEYENDO: