Rigoberto Urán decepcionado de su actuación en el Tour de Francia: “No se cumplieron ninguno de los objetivos”

El Tour de Francia está muy cerca de llegar a su fin. La penúltima etapa consolidó a Jonas Vingegaard como líder de la general luego de realizar una gran presentación y terminar en la segunda posición de la fracción. El corredor colombiano del EF Education-EasyPost, Rigoberto Urán, terminó en la casilla 40 de la jornada con un tiempo de 51:59″ a 04:00″ del ganador del día, el belga Wout van Aert.

Rigoberto Urán no pudo tener su mejor presentación en esta edición del Tour de Francia, cuando trató de consolidarse en la parte de adelante en las fugas, fue controlado y terminó cediendo tiempo. Esta es la novena participación del colombiano en la ‘Grande Boucle’ y desde el 2015 no salía del top 10, dejando por fuera el recorrido del 2018 donde abandonó tras haber sufrido dos caídas.

En la fracción que se disputó entre Lacapelle-Marival y Rocamadour (40.7 kilómetros), el mejor colombiano fue Daniel Felipe Martínez del INEOS Grenadiers que terminó en la casilla 20 a 02:58″ de Van Aert, mientras que Nairo Quintana, del Arkéa-Samsic, quedó en la posición 42 a 04:08″. La última etapa del Tour de Francia se llevará a cabo en París, entre La Defense Arena y los Campos Elíseos, contará con un recorrido de 115.6 kilómetros y tendrá un puerta de montaña de cuarta categoría.

“La valoración de este Tour fue cero, mala”

Rigoberto Urán culminará su novena participación en el Tour de Francia, sin embargo, le quedó un sabor amargo ya que para él, no se pudieron cumplir con los objetivos propuestos por el equipo y por el mismo corredor. Sobre la contrarreloj afirmó que, “hay que hacerla a tope, es una contrarreloj en el Tour de Francia, pero con todo el respeto hay que hacerla a tope, pero cuando no estás en la general se hace un poco más complicada pero no importa, lo importante es que estuvimos a tope y dándolo al máximo. Mañana el último día y terminamos este capítulo”.

El ciclista reveló qué pensaba mientras disputaba la penúltima fracción del Tour de Francia. “uno va concentrado con toda la información del equipo, solamente uno se concentraba a dar el mayor esfuerzo, siempre hay que tener mucha concentración porque el esfuerzo es el mismo, llegue uno adelante o el otro atrás pero el esfuerzo y la concentración es la misma, porque un mínimo despiste te puedes salir de la carretera, la aerodinámica es muy importante. Fue una crono que no estábamos favoritos, no estábamos disputando ningún puesto pero había que hacerla a tope por el trabajo que hace todo el equipo”.

Urán aseguró que tras la tercera semana de competición, “qué dolor de piernas, eso duele, si uno la sube duele, si la baja duele, pero no importa, ese es el deporte y hay que dar siempre lo máximo”. Y entre risas afirmó que, “muy bonito el cariño de la gente a ustedes (la prensa) que nos vienen a acompañar acá, claro que no hice nada y perdieron el tiempo (risas)”

Por último realizó el balance del Tour de Francia y fue muy sincero al afirmar que, “uno tiene que ser el jefe de uno mismo y la valoración de este Tour fue cero, mala, no se lograron los objetivos, no se ganó una etapa, no estuve entre los 10 primeros, hablo por mí, que tengo respeto a castigarme y soy el jefe de mí mismo. No hizo nada, trató de hacerlo muy bien, lo intentó pero no se cumplieron ninguno de los objetivos”.

