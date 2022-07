Como una niña de grado once, Jennifer Arias despidió su paso por el Congreso con canción de Enanitos Verdes

Según ella, la expresidenta de la Cámara no aspiró este año a la corporación para dedicarse a sí misma.

La polémica expresidenta de la Cámara de Representantes Jennifer Arias se despidió de su primer —y, hasta el momento, único— periodo como parte del Congreso de Colombia de una forma particular: con un video de más de 23 minutos en el que recordó los hitos de los últimos cuatro años y extendió sus agradecimientos.

La exparticipante del Concurso Nacional de la Belleza por el departamento del Meta, que hoy tiene 35 años y fue elegida como representante a la Cámara por el mismo departamento, recordó las vicisitudes que enfrentó durante su tiempo en el legislativo, como el cierre por seis meses de la vía al Llano y la pandemia por covid-19.

Arias mencionó entre sus agradecimientos al expresidente de Colombia y líder natural del partido que la hizo elegir —el Centro Democrático—, Álvaro Uribe Vélez. Señaló que él confió en ella “a pesar de ser joven, de no venir de ninguna casa política; siempre confío en que podía representar bien a Villavicencio y el departamento”.

“Gracias, presidente Uribe, por creer en una mujer joven campesina y provincial”, dijo la excongresista.

La exreina también mencionó al presidente saliente de Colombia, Iván Duque, también elegido por el Centro Democrático. Recordó que, cuando Duque era senador de la República, él la acompañó en su aspiración a la alcaldía de Villavicencio “cuando nadie me conocía, cuando no era una persona que pudiera tener una opción para ganar; él creyó en mí y a pesar de mi juventud me acompañó”.

“Gracias, querido presidente, por acompañarme también en la campaña de la Cámara de Representantes y por haber creído en que era posible ser representante de la cámara”, añadió Arias.

También aprovechó para extender su agradecimiento a la bancada del Centro Democrático, a la Comisión Séptima —dedicada al trabajo y la seguridad social— de la que hizo parte durante este periodo legislativo, y a las mujeres que ocuparon curules en la Cámara en estos años, a las que calificó de guerreras y a quienes atribuyó su elección como presidenta de esa corporación.

“Ustedes fueron fundamentales, me dieron mucho valor. Sé que se sentían muy orgullosas de que una mujer pudiera representarlas, presidir la Cámara de Representantes. Sus palabras generosas y amorosas fueron un gran bastión para mí durante ese proceso; pero también han sido un gran bastión para mí durante el casi año como presidenta de la Cámara de Representantes. Que Dios las colme de bendiciones y les dé mucha sabiduría para seguir haciendo este trabajo social que hacemos desde el servicio público”, manifestó.

También agradeció a los dos vicepresidentes de la Cámara, Carlos Ardila (del Partido Liberal) y Carlos Albán (del partido Comunes), por la compañía y el apoyo a su gestión. Incluso agradeció a la bancada de oposición, porque le “enseñaron muchos aprendizajes” (sic).

“Me ayudaron a crecer profesionalmente, me enseñaron que en los momentos difíciles conocemos quiénes están de nuestro lado, quiénes son nuestros amigos, pero además me enseñaron muchos aprendizajes en la conciliación, en llegar a acuerdos, en poder encontrar puntos intermedios, en donde prime no solamente el bien común sino el respeto”, reconoció la congresista saliente.

No obstante, el detalle más particular de este video es que, mientras Arias lee su extensa despedida, se oye de fondo y de forma repetida una pista instrumental de piano con la melodía de la canción Amigos, de la banda argentina Enanitos Verdes. En Colombia, esta canción está asociada con el fin del ciclo escolar de los estudiantes de grado once.

“Porque siempre estarán en mí / Esos buenos momentos que pasamos sin saber / Que un amigo es una luz / Brillando en la oscuridad / Siempre serás mi amigo / No importa nada más”, dice la letra de la canción de rock.

