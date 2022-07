Actriz Marcela Gallego contó su experiencia en una app de citas y reveló cómo es el hombre que está buscando

Marcela Gallego. Foto: Marcela Gallego Actriz en Facebook

La reconocida actriz de cine, teatro y televisión colombiana, Marcela Gallego, anunció a través de su cuenta de Twitter su experiencia en citas por aplicaciones.

Gallego publicó un tuit en el que decía, “Me metí a una app de citas y la mayoría de los que me dan likes son menores de 30. O sea qué onda??? Plop!!”.

Uno de los usuarios de la red social reaccionó y le respondió: “Cual app marce?..”, a lo que la actriz escribió: “Cuántos años tienes? Por sí pasas el cuarto piso, la app se llama Inner”, señaló.

Otra reacción que tuvo Marcela Gallego fue ante el comentario de una internauta: “Eso se llama estar interesante y que la experiencia no se improvisa”, y la actriz colombiana contestó: “Buenísimo! Claro que mis aspiraciones son más altas, di tú uno entre 47 y 55 para ser más exacta. Aunque nunca se sabe…”, indicó.

En una de las interacciones que generó la publicación, un usuario le comentó, “Quieren que los sostengas”, y Marcela comentó “Jmmm, muy de malas!! Que me sostengan a mí”.

Marcela Gallego confesó que ingresó a un app de citas. Foto: Twitter @marcela_gallego

Cabe mencionar queMarcela Gallego empezó a actuar a los 15 años y hoy tiene 51. A los 13 ya tomaba talleres en la Corporación Colombiana de Teatro. En su última actuación, Rosa fue su personaje de ‘Te la dedico’, telenovela de RCN.

Por su parte, en el teatro es una constante en su vida. Ha estado en muchas obras, pero tal vez su personaje más recordado es el de ‘Los monólogos de la vagina’.

De esta manera, la actriz confesó que luego vinieron más obras, “me gustaron mucho, pero yo quería estudiar sociología o sicología. La actuación me parecía poco rigurosa. Sin embargo, entré finalmente a estudiar periodismo, pero me salí porque no podía cuadrar los horarios. Luego me matriculé en Historia, hasta que un profesor me dijo que escogiera. Ya estaba acostumbrada a ganar mi plata y me decidí por este bello oficio, en lo que me ayudó el director mexicano Luis de Tavira, que llegó al Teatro Popular de Bogotá, y que a los 21 años me convenció e hizo que me conectara”.

Murió por covid-19 la madre de la reconocida actriz Marcela Gallego, Gloria Pachón en ‘Pablo Escobar, el patrón del mal’

La muerte se dio el 5 de diciembre, después de haber tenido un reporte positivo de la salud de la madre de Gallego. Según la actriz, la recuperación de su madre tenía un pronóstico favorable y se encontraba saliendo de la enfermedad por el nuevo Coronavirus.

“Gracias a todos los que le han mandado fuerza y sus mejores deseos a mi mamá. Les cuento que está respondiendo bien a todo lo que están haciendo los médicos. Va mejorando. Hoy hay esperanza de recuperación. Gracias por las oraciones y por los bonitos deseos. Eso reconforta mucho”, expresó la actriz el 21 de noviembre, trino al que respondieron múltiples personalidades del país, entre ellas, Juan Manuel Galán, hijo de Gloria Pachón, papel que desempeñó en la serie de Pablo Escobar.

Sin embargo, la salud de la madre de Gallego desmejoró y se convirtió en víctima del virus que ha cobrado 37.995 vidas en el Colombia hasta este martes.

“Mi madre partió. Allá debe estar oyendo su lucerito llanero pero tocado por arpas celestiales, seguramente llaneras. Vuele alto madre, vuele muy alto y en libertad”, expresó la actriz en un trino, en el que adjuntó la canción ‘Lucerito Llanero’ de Aries Vigoth.

SEGUIR LEYENDO: