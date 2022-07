Mujer grabada teniendo sexo en un balcón de Cartagena habría sido sobornada por la Policía

Mujer del video de Cartagena

A través de redes sociales, en redes sociales, empezaron a circular registros audiovisuales del momento que vivía una pareja que mantenía relaciones sexuales, ante el ojo público, en el balcón de un hotel del centro histórico de Cartagena. Las autoridades ya tomaron cartas en el asunto, sin embargo, siguen saliendo ángulos nuevos de la historia. La protagonista de aquellos clips se identificó como Emily Barrios, una joven de 22 años de edad. Según comentó, le dio 3.000 dólares a los policías que los interceptaron para hacerles saber que ella y su pareja, un hombre estadounidense, estaban en problemas con la ley.

“En ese momento que los patrulleros llegan, nos enseñan el video que los espectadores grabaron, y nosotros como personas serías, admitimos y asumimos el problema, y dijimos que éramos nosotros los que estábamos protagonizando el acto. Ellos dijeron que nos iban a multar, llegaron diciéndonos y hablándonos sobre las leyes. Cuando ellos empezaron a insinuar como a sobornar, que dinero, que esto. Fueron aproximadamente unos 3.000 dólares los que se les dieron a las dos personas”, comentó la mujer a través de sus redes sociales.

Los hechos, es de recordar, ocurrieron en la noche del pasado 15 de junio, en la calle Segunda de Badillo. Según detalló la mujer, el acto ocurrió luego de querer satisfacer las fantasías sexuales del ciudadano norteamericano. Se encontraban bajo los efectos el alcohol, de acuerdo con lo que destacó. “Estaba con un grupo de amigos, la mayoría norteamericanos, y ya completábamos varios días de fiesta. El día que ocurrió la situación, estábamos eufóricos y al igual que muchas personas que tienen esa fantasía de tener un acto sexual frente de personas o ser apreciados por varias personas, nosotros tuvimos sexo en el balcón de la casa que alquilamos para pasar nuestras vacaciones”, agregó en su comunicado.

Mujer de video sexual en Cartagena denuncia sobornos de la Policía

Aseguró que los uniformados se aprovecharon de la situación para sacar un beneficio y que ‘para olvidar todo’ les pidieron aquella suma de dinero. “El amor no roba, el amor no mata, el amor no hiere, el amor es algo que todos hacemos a diario. No entiendo por qué se enfrascan en esas cosas cuando hay cosas peores en el país, hay delitos grandes y la Policía simplemente busca de donde sacar provecho”.

Según se conoció en su momento que la pareja involucrada fue sentenciada a pagar un comparendo de 416.662 pesos, aproximadamente. Ambos incurrieron en la realización de comportamientos que, de acuerdo con la normativa, afectan la tranquilidad y relaciones respetuosas de las personas. Esto es causal de la imposición de una multa general tipo 3. Es el artículo 33 del Código de Policía el que sanciona este tipo de actitudes.

“Se impone órdenes de comparendo haciendo aplicación al Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana en el artículo 33. Comportamientos que afectan la tranquilidad y relaciones respetuosas de las personas. Numeral 2. En espacio público, lugares abiertos al público, o que siendo privados trasciendan a lo público: literal (b) realizar actos sexuales o de exhibicionismo que generen molestia a la comunidad”, informó el teniente coronel, Óscar Eduardo Pachón, comandante operativo de seguridad ciudadana de la Policía Metropolitana de Cartagena.

Así mismo, es de recordar, las autoridades indicaron que desde Migración Colombia se inadmitió la visa del ciudadano proveniente de Nueva York. “Desde Cartagena promovemos un turismo responsable y sostenible. Hechos como los que sucedieron este fin de semana en la ciudad son comportamientos que rechazamos absolutamente. Hacemos un llamado a los ciudadanos y a los prestadores de turismo para que juntos marquemos cuáles son las reglas de comportamiento en el destino”, explicó Natalia Bohórquez Castilla, presidenta ejecutiva de la Corporación de Turismo Cartagena de Indias, a través de su cuenta en Instagram.

Ciudadano norteamericano no podrá volver a entrar a Colombia por tener sexo en un balcón de Cartagena





