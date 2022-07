Mary Méndez desmintió los rumores sobre su salida de La Red

Mary Méndez aclaró los rumores de una supuesta salida de La Red. Foto: redes sociales.

Mary Méndez se ha caracterizado por ser una de las presentadoras de entretenimiento que mayor trayectoria tiene revelando algunos chismes de la farándula nacional e internacional, en el programa La Red del Canal Caracol. Por más de tres años, la caribeña no se ha ausentado de su puesto; sin embargo, en la más reciente transmisión sus seguidores notaron su ausencia.

Por lo que inmediatamente, su buzón de mensajes comenzó a llenarse con preguntas de varios internautas que quisieron conocer el motivo por el cual no estaba presentado ese día el programa e hizo una contundente revelación: “me fui de vacaciones”.

Y agregó: “mis amores lindos, ustedes por qué son tan empeliculados, yo no me voy de La Red… yo me tomé unas vacaciones, tenía tres años que no tomaba vacaciones, me fui un fin de semana y ustedes con sus videos que no vuelvo”.

Asimismo, la presentadora les pidió a sus seguidores que no sean tan intransigentes con su ausencia porque como cualquier persona que trabaja, tiene derecho a tomarse unas vacaciones.

“Ayer que estuve en un lugar me preguntaron que si ya no trabajaba en La Red, me fui un fin de semana, así que tranquis, este fin de semana volvemos con toda… igual gracias, que lindo por tanto amor, tanto cariño, que rico… (risas)”, concluyó la también empresaria.

El clip que compartió el portal de entretenimiento ‘La chismosa news’ ya supera las 1.100 reproducciones y supera los 30 me gusta de los internautas, quienes no han dudado en expresar su opinión respecto a esta publicación de la samaria.

Algunos de los más destacados son: “Mary vuelve pronto, me aterra Shirly como presentadora, a mi parecer te imita mucho”; “gracias por regalarnos tu tiempo y explicar”; “menos mal, asusta que vaya una loca y se apropie de la jaula de las locas”; “yo si te extrañé, pero supuse que te habías ido de vacaciones”; “que bueno cuando lo extrañan a uno, se nota que ha hecho bien su papel”, entre otros.

A continuación, puede ver el video completo de Mary Méndez explicando su ausencia de La Red:

La presentadora aclaró que se fue de vacaciones porque llevaba un tiempo considerable sin tomarlas

La hermana gemela de Mary Méndez

El pasado 18 de julio, la también empresaria compartió una fotografía de sus vacaciones familiares, en la que un detalle bastante particular llamó la atención de los más curiosos. Resulta que en la imagen aparece la comunicadora de 46 años en compañía de otras dos mujeres, una de ellas con un aspecto muy similar al suyo, con el cabello rubio y unos rasgos que confundieron a más de uno.

Algunos de los comentarios más destacados son: “estoy viendo doble”, “se parecen muchísimo”, “la una se podría hacer pasar por la otra sin problema” y “cómo es posible que sean tan iguales esas dos mujeres”; fueron algunos de los comentarios que desató el posteo.

Fue tanta la controversia generada por la foto de Mary Méndez que ella misma decidió salir a aclarar las dudas, y recordó que quienes aparecen en la instantánea son sus hermanas y una de ellas es gemela.

Sobre la mujer no hay mucha información, más allá de que se llama Ana Isabel Méndez y fue presentadora del noticiero regional Televista, transmitido por el canal Telecaribe. Además, es embajadora de la marca de comida saludable de su hermana Mary.

“Yo no sabía que tenías una gemela, buen dato”, “son igualitas, solo que a Mary se le ve más bronceada y alta”, “qué curioso, no tenía ni idea de las gemelas Méndez” y “ambas muy bonitas”; son algunos de los mensajes que suscitó la publicación.

