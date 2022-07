Video: así fue el primer encontronazo entre los jurados de ‘La voz kids’

Foto: Caracol Televisión

‘La voz kids’ regresó a la parrilla de programación en Colombia y durante su primer capítulo obtuvo un puntaje de 12.93 en rating, el cual la ubicó como la producción más vista de la noche. Sin embargo, esta no fue la única sorpresa que se llevaron los fanáticos del reality show, pues además de las conmovedoras historias que se conocieron, fueron testigos del primer encontronazo entre Andrés Cepeda y Nacho.

Todo sucedió durante la presentación de Nicolás Monroy, un niño de 12 años que decidió presentar su audición con la canción ‘El triste’ (José José) y que, gracias a su tremendo talento, dejó descrestado al jurado calificador, incluyendo a Kany García.

No obstante, fue debido al ‘botón de bloqueo’ que comenzó la disputa entre los tres cantantes, pues Nacho inhabilitó a Cepeda para poder escoger al pequeño artista y lo dejó sin posibilidades de incluirlo en su equipo.

“Quiero manifestar mi dolor porque Nacho me bloqueó y por eso no pude voltear a escogerte. Es algo que lamento profundamente (...) pero bueno, existe perdón en mi corazón y aquí no ha pasado nada”, confesó el intérprete de ‘Besos usados’, tras lo cual su colega y compañero advirtió que fue con “las mejores intenciones del mundo”.

Fue entonces cuando Nicolás Monroy empezó a escuchar las propuestas de Kany García y Nacho. La puertorriqueña habló sobre su necesidad de tenerlo entre sus pupilos, mientras que el venezolano aseveró que su intención, además de educarlo durante la competencia, era la de aplaudir cada uno de sus logros.

Finalmente, el menor oriundo del municipio de Facatativá, Cundinamarca, decidió irse con la intérprete de ‘Confieso’ y ‘Para siempre’.

Vea aquí la audición completa de Nicolás y la incomodidad de Andrés Cepeda por haber sido bloqueado

Cabe mencionar que el ‘botón de bloqueo’ es una de las novedades que tiene ‘La voz kids’ para este año, y consiste en una opción que tiene cada jurado para evitar que alguno de sus compañeros participe de la elección de algún aspirante. Sin embargo, no se podrá utilizar más de siete veces.

Las caras conocidas de ‘La voz kids’ que no están en la temporada 2022

A pesar de la buena acogida que tuvo Laura Tobón y de su gran desempeño en el reality show, no fue tenida en cuenta para las entregas que se tienen planeadas este 2022 y ella, a través de un sentido mensaje, confirmó la información en horas recientes. No obstante, no aclaró las razones por las cuales pasaron de ella en esta ocasión.

“Sólo tengo un inmenso agradecimiento por haberme dado la oportunidad de acompañarlos durante 4 temporadas en el programa más mágico de nuestro país. En mi corazón me llevo a cada uno de los niños que he visto crecer y cumplir sus sueños. Me llevo en el alma esas personas con las que pude trabajar durante varios años, una producción maravillosa y única”, manifestó en su cuenta de Instagram.

Otra de las caras conocidas que también se despidió de ‘La voz kids’ fue la cantante Fanny Lu, y los detalles de su salida los contó en una reciente entrevista con Diva Rebeca, a quien le reveló que la sorpresa fue grande, pues ya le habían hecho cancelar sus vacaciones y otros proyectos para cumplir con las grabaciones del programa, pero de un día para otro le dijeron que no.

“Es un canal que me ha dado mucho amor y me han hecho sentir como en casa, pero si yo les dije el año pasado que no, pues ellos tienen toda la potestad de decirme que no esta vez (...) Está bien que escojan a otra persona y que esa silla tenga otro nombre, y que el programa tenga otra dinámica. Yo creo que ya me despedí de mi programa bello”, concluyó.