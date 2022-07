Piedad Córdoba presumió que se posesionará como senadora del Pacto Histórico: “Vamos con toda”

Piedad Córdoba enfrenta varias investigaciones en su contra pero el CNE expidió su credencial como senadora del Pacto Histórico. Foto: Infobae.

Este martes 19 de julio, el Consejo Nacional Electoral (CNE) le entregó las credenciales a los entrantes senadores y representantes a la Cámara. Aunque al evento no asistió la senadora electa del Pacto Histórico, Piedad Córdoba, esta recibió la certificación de manera virtual, lo que quiere decir que, pese a toda la polémica que gira en torno a ella, sí llegará al Senado en esta nueva legislatura.

Así lo dio a conocer la misma Córdoba a través de su cuenta de Twitter, donde adjuntó la foto de su comprobante y confirmó que se posesionará este miércoles 20 de julio junto a sus compañeros de bancada en el Pacto Histórico.

“Bueno, de vuelta al Congreso, vamos con toda”, señaló Córdoba. Sin embargo, no se sabe si la también excandidata presidencial asistirá al Capitolio Nacional para su asunción, debido a que sigue hospitalizada en una unidad de cuidados intensivos (UCI).

“Buenos días. Me siento un poco mejor pero aún no hay dictamen de lo que padezco. Soy una persona habituada a la adversidad, yo me envalentono con el viento en contra. Pero si les hablo con franqueza no son buenos tiempos”, indicó la hoy congresista este martes 19 de julio en Medellín.

Lo que sí está claro es que poco y nada le causaron varias de sus investigaciones y, tanto al interior del Pacto Histórico, así como en la justicia colombiana, no se le han dictado condenas o medidas sancionatorias. Cabe recordar que el mismo presidente electo Gustavo Petro le pidió a Córdoba que se alejara de su campaña hasta que solucionara sus líos con las autoridades tanto nacionales como internacionales.

Días atrás, inclusive, se conoció que dentro de la coalición solo se creó un grupo de WhatsApp para definir qué sucederá con la senadora electa. No obstante, no pasó nada y ahora, pese a las críticas de diferentes sectores, la senadora llegará al legislativo.

Las investigaciones que enfrenta Piedad Córdoba

Cuando Petro le pidió a la senadora electa que se apartara de su campaña, aún no se había presentado la polémica de los 68 mil dólares en efectivo que las autoridades de Honduras le encontraron en su maleta cuando intentaba salir de ese país. El tema es que, supuestamente, la parlamentaria no habría declarado esa millonaria suma de dinero, lo que desató duras críticas no solo en su contra, sino también contra el hoy mandatario electo.

Además, se le vinculó con ser alias Teodora, una de las comandantes de la extinta guerrilla de las FARC que habría dificultado la libertad de varios secuestrados como la excandidata presidencial, Ingrid Betancourt.

Además, su campaña para volver al Senado también fue objeto de investigación, dado que se le acusa de recibir apoyos de entidades privadas. Su hermano, por su parte, también enfrenta líos judiciales. Recientemente, el Gobierno de los Estados Unidos recibió en extradición a Álvaro Fredy Córdoba, requerido por tener presuntos nexos con carteles del narcotráfico; se supo que un agente de la DEA fingió ser un narco mexicano que logró la operación en la que cayó el señalado criminal, hermano de la congresista.

De acuerdo con las investigaciones, Álvaro Córdoba se habría aliado con Alberto Jaramillo, alias ‘Alonso Héctor’, y Libia Amanda Palacio Mena para ofrecer supuestas garantías para la entrega de armas a las disidencias de las FARC en Medellín, entre otros supuestos delitos.

“Basta de persecución política contra mi y contra mi familia. Ni mi hermano Álvaro Córdoba ni yo tenemos relación alguna con narcotráfico ni con grupos armados. Reto que se muestren las pruebas que soportan este nuevo montaje judicial. En la Comisión de la Verdad ya denuncié los sucesivos montajes aún no esclarecidos en mi contra. Esta nueva agresión por mi retorno a la política no me va amilanar cómo no lo han hecho las anteriores. Por qué si mi hermano fue capturado desde el día de ayer se le mantuvo retenido y aislado hasta el día de hoy? Por qué se guardó secreto sobre su retención? Por qué sus captores le preguntan sobre mí? Qué pruebas sustentan esta intervención en las elecciones?”, dijo en su momento Piedad Córdoba.

Otro de los líos de la congresista en Colombia tienen que ver con sus presuntos nexos con Alex Saab, uno de los señalados testaferros del régimen de Nicolás Maduro. Por estos supuestos delitos, la Corte Suprema de Justicia la investiga.

