Mary Valencia, la colombo-chilena de la que se deberá cuidar la selección cafetera

La selección Colombia logró un importante triunfo 2-1 ante su similar de Ecuador en el Pascual Guerrero de Cali por la tercera fecha del Grupo A de la Copa América Femenina, con anotaciones de Mayra Ramírez y Linda Caicedo, mientras que por Ecuador convirtió Nicole Charcopa.

Con este resultado, las Superpoderosas marchan con puntaje perfecto en el certamen continental tras imponerse en las primeras dos jornadas ante Paraguay y Bolivia, respectivamente. En su próxima salida, las dirigidas por Nelson Abadía tendrán un duro examen en Armenia, en donde se verán las caras ante Chile este miércoles de 20 de julio.

El equipo de José Letelier cayó en el debut ante Paraguay, con el que perdió 3-2, pero logró reponerse en sus dos compromisos siguientes al derrotar a 2-1 a Ecuador y luego no tuvo misericordia con Bolivia, que es la escuadra más débil del grupo a la que goleó 5-0.

Más allá del resultado de la Roja ante las del Altiplano, un hecho que llamó la atención fue la autora del último gol austral, que como dice aquella frase popular en el fútbol “no hay quinto malo”: Mary Valencia, una habilidosa delantera que defiende los colores de la estrella solitaria.

Nació en Colombia el 16 de octubre de 2003, vivió hasta los 11 años en el corregimiento de Zaragoza, Valle del Cauca, a los 11 años de edad empacó maletas y junto con su madre tomaron un avión rumbo a Chile, en donde se radicaron en Viña del Mar, para iniciar una nueva vida debido a la falta de oportunidades en el país.

Desde muy niña se inclinó por el fútbol dado que en su casa no tenía televisión, por lo cual Mary jugaba a la pecosa con sus amigos de infancia en las calles, era la única mujer del combo.

Se siente muy agradecida con Chile porque allí ha podido salir adelante y cumplir con su sueño de ser futbolista profesional, de acuerdo a unas entrevista concedida para el Emol. “Nunca pensé que me iría tan bien en un país extraño. Yo llamaría a Chile mi país de las oportunidades. Aquí pude terminar el colegio, pude hacer deporte y ahora me está yendo bien. Es maravilloso. En Colombia no hubiese tenido estas oportunidades”.

La delantera 18 años no ocultó su emoción luego de finalizado el encuentro por marcar su primer gol con el seleccionado femenino mayor chileno, y más en un certamen tan importante como la Copa América que se realiza en su país de nacimiento.

“Fue un año demasiado intenso, lleno de fútbol, lleno de experiencia, espero seguir sumando para representar a Chile. Vi a mi familia gritando, fue emocionante, es para ellos. Me vienen a ver en todos los partidos. Le mando un abrazo grande a mi mamá que está en Chile, estoy muy emocionada”.

“Feliz por haber sumado minutos en la selección adulta entre grandes jugadoras. Más feliz por hacer un gol en mi primera Copa América. Es un sueño estar acá y vengo a representar a Chile de la mejor manera”.

En 2018 debutó en la primera división del fútbol femenino chileno con la camisera de Santiago Wanderers en el que permaneció durante tres años. En 2022 fue fichada por el Santiago Morning con el que logró el subcampeonato.

