CNE entregará hoy credenciales de Rodolfo Hernández y Marelen Castillo para sus curules en el Congreso

Rodolfo Hernández y Marelen Castillo, los dos congresistas que tomarán posesión de su cargo. FOTO: Twitter.

Luego de que mucho se hablara, incluso por el mismo Rodolfo Hernández, acerca de si aceptaba o no su curul en el Senado que le da el estatuto de la oposición, el pasado 23 de junio, aceptó su lugar el el Congreso. Antes de esto, Marelen Castillo ya le había dicho que sí al escaño que también le corresponde por ley en la Cámara de Representantes. Ante la positiva de ambos excandidatos a la presidencia y la vicepresidencia de la República, respectivamente, el Consejo Nacional Electoral (CNE) adelantó los trámites para entregarles a ambos, este martes 19 de julio, la credencial como congresistas.

El pasado sábado, la autoridad electoral emitió las resoluciones que en las que se reconoce y declara como senador, para Rodolfo Hernández y representante a la Cámara para Marelen Castillo.

Así lo expresa la resolución que reconoce las curules de ambos excandidatos: “De conformidad con los resultados de la mencionada resolución Nº. 3.235 del 23 de junio de 2022, se concluye ineludiblemente que la fórmula inscrita por el movimiento Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández como candidato a la presidecia y Marelen Castillo como candidata a la vicepresidencia, le siguió en votación a los ciudadanos declarados presidente y vicepresidente de la república”.

En obediencia a lo establecido por la resolución el Consejo Nacional Electoral (CNE), se citó para este martes 19 de junio a las 4:00 p.m. a los ahora congresistas para entregarles las credenciales que los reconoce como congresistas de la República. De esta manera se instalarán junto con los otros otros 108 congresistas electos para el caso del Senado y 172 para el caso de la Cámara de Representantes.

Los excandidatos por la Liga de Gobernantes Anticorrupción, ¿en oposición?

En este sentido, el ingeniero Rodolfo Hernández y la doctora en educación Marelen Castillo, serán congresistas por los próximos años, pero, ¿qué han dicho acerca de ser oposición al gobierno del presidente electo de Gustavo Petro?

Por el lado de Rodolfo Hernández, inicialmente había dicho que apoyaría las iniciativas propuestas por el gobierno y que considerara como urgentes para el país. Además, en algún momento llegó a señalar: “Si Petro hace lo que yo creo que hay que hacer, ¿cómo le hago oposición a algo que creo que está bien? Hay que esperar al 7 de agosto, hay que dejarlo que trabaje y a ver qué es lo que va a hacer”, tal como lo expresó ante la emisora Blu Radio.

Pero luego, el 6 de julio, en el comunicado donde dejaba claro que aceptaba su escaño, dijo que sería oposición al gobierno presidencial electo.

“Reitero mi voluntad de ocupar la curul en el Senado de la República, a la que se tiene derecho por haber sido el candidato a la Presidencia que siguió en votos a quien resultó electo, con la posibilidad de intervenir en las opciones previstas en el artículo 6 de la mencionada Ley. Incluida la voluntad para declararse en oposición”, señalaba en la misiva.

De parte de Marelen Castillo, poco después de las elecciones presidenciales que la pusieron en el Congreso, al no llegar a la vicepresidencia, dio un mensaje de unión y de construcción de país con el nuevo gobierno: “Realmente lo que quiero es que construyamos país, que hagamos unión. No me voy a declarar en oposición”, señaló en conversación con el medio RCN Radio.

A pesar de que su mensaje en diferentes momentos ha sido uno de unión, asegurando también que no será oposición, Marelen Castillo ha sido enfática al manifestar que: “Siempre que los proyectos vayan en pro del desarrollo vamos a estar, de lo contrario vamos a argumentar el por qué no estaríamos apoyando, con argumentos claros y fundamentados”, sostuvo al medio Semana.

