Con madrazo, Gustavo Bolívar le contestó a politólogo que le dijo que se enriqueció en su periodo como congresista

Daniel Briceño fue insultado por Gustavo Bolívar después de que asegurara que se había enriquecido tras ser congresista. Foto: Twitter Daniel Briceño y Colprensa

Un encontronazo en Twitter sostuvieron Daniel F. Briceño, politólogo autodenominado ‘antipetrista’, y el senador del Pacto Histórico Gustavo Bolívar luego de que el primero publicara en Twitter la declaración de renta del también libretista de telenovelas y asegurara que su patrimonio se incrementó en 4.699 millones de pesos en sus dos primeros años en el Legislativo.

“¿Cómo fue que el senador Gustavo Bolívar pasó de tener en su declaración de renta de 2018 un patrimonio líquido de 3.728′994.000 de pesos a uno de 8.428′058.000 de pesos en 2020 si dijo que estaba mal de plata y en crisis? 4.699.064.000 de pesos de aumento en su patrimonio en 2 años”, publicó Briceño en la red social, junto con la copia de la declaración de renta del congresista.

Sin embargo, la reacción del también creador del libro Sin senos no hay paraíso fue bastante fuerte y le contestó con una grosería de alto calibre.

“Hijo de puta mentiroso. Vaya a la Fiscalía General de la Nación con sus papeles falsos y me denuncia. En estos años lo que he hecho es perder plata miserable frustrado”, trinó.

Briceño reaccionó a la insultante respuesta del congresista petrista y lo siguió cuestionando porque no daba explicación al incremento de su patrimonio.

“A mí me tiene sin cuidado el madrazo que me echó el senador Gustavo Bolívar. Lo único que me interesa es que nos explique las razones por las que su patrimonio aumentó en 4.699′064.000 de pesos entre la declaración de 2018 y la de 2020, cuando ha dicho que está perdiendo plata. Sencillo”, señaló.

A lo que el senador le respondió con más insultos: “Ningún aparecido viene a jugar con mi honra. Nunca he tenido contratos con el Estado. No tengo familiares ni amigos en el Estado. Ni a Petro lo he llamado a pedirle puestos ni negocios. Alcaldes y gobernadores amigos jamás han tenido una llamada mía a pedir favores. ¡Respete idiota!”.

Y unos minutos más tarde Bolívar publicó en su cuenta de Twitter nuevas copias de sus declaraciones de renta en la que evidenciaba que por el contario, había perdido dinero en el tiempo señalado por el politólogo ‘antipetrista’.

“Foto 1. Renta 2018 Patrimonio bruto 8.907′320.000 de pesos Foto 2. Renta 2020 Patrimonio Bruto 8.848′880.000 de pesos ¿Aumentó o disminuyó? Señores DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) Colombia sírvanse certificar si estas declaraciones son auténticas. Gracias”, publicó de nuevo el congresista.

Pero su nuevo trino fue cuestionado por Briceño quien le indicó que la declaración de renta de 2018 que él había publicado la encontró en la web gubernamental en la que se consignan los datos financieros de los funcionarios públicos.

“Las declaraciones de renta de los congresistas y de los altos funcionarios del Estado las puede consultar cualquier ciudadano poniendo un nombre y un apellido”, sostuvo.

Posteriormente, el autodenominado ‘antipetrista’ volvió a cuestionar al congresista del Pacto Histórico por presentarle información que no se encontraba en la página de internet del gobierno.

“Senador Gustavo Bolívar esta declaración de 2018 que ahora usted muestra es totalmente distinta a la que usted mismo publicó en Twitter. Ahora, ¿podría explicarnos también por qué tiene dos declaraciones de renta totalmente distintas para el 2018?”, concluyó.

Por ahora el escudero del presidente electo no le ha respondido al politólogo sobre este nuevo cuestionamiento de los documentos de la DIAN.



