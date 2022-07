Procuraduría requirió a la Alcaldía de Barranquilla información sobre plan de saneamiento

“Todas las personas tienen derecho a entender el arte”, dice el historiador que publica memes de Dalí y Picasso aunque la crítica se ofenda

El español Miguel Ángel Cajigal Vera es autor de “Otra historia del arte. No pasa nada si no te gustan las Meninas”. Defiende el derecho a no aferrarse al cánon establecido y asegura que el lenguaje de los especialistas genera pudor en el público general.