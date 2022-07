Nuevamente en duda: James no fue convocado al último partido del Al-Rayyan

James Rodríguez durante un partido con el Al-Rayyan de Catar (2021-22). Foto: Al-Rayyan

Todas las ligas en el mundo van regresando paulatinamente, mientras que los equipos alinean sus fichas de cara a la próxima temporada. A su vez, son varios los colombianos que podrían cambiar de equipo, uno de ellos es James Rodríguez, quien continúa con la incertidumbre de su permanencia en la exótica liga catarí y ha despertado dudas en las últimas horas.

El Al-Rayyan se encuentra en Países Bajos desarrollando su pretemporada y aunque James ha participado en los entrenamientos, al último partido contra el FC Dordrecht no fue convocado, sin embargo, cabe resaltar que en el encuentro pasado si participó e hizo parte del equipo titular.

Desde territorio neerlandés el periodista Corrado Francke, explicó que James habría entrenado con su equipo, pero previo al partido sufrió una pequeña molestia que no fue identificada, razón que lo llevó ser desafectado por el cuerpo técnico para prevenir un agravamiento de la situación, no obstante, dicha información no fue confirmada por el Al-Rayyan.

El comunicador señaló:

“James Rodríguez sufrió una lesión leve durante el entrenamiento del viernes y, por lo tanto, no participará contra el FC Dordrecht por precaución. No va James Rodríguez, pero sí Steven N’Zonzi (ex-Stoke/Sevilla/Roma) y Yohan Boli en la base por parte del Al Rayyan ante el FC Dordrecht. Rodríguez tampoco se sentará en el banquillo.”

Eventual salida

Son varios los rumores que apuntan a la salida del cucuteño de Qatar, pues antes de aterrizar en dicho país, estaba en la agenda de importantes clubes europeos. Desde Italia, Inglaterra y España habrían preguntado por Rodríguez, sin embargo, todo se habría truncado por las exigencias del volante, quien presuntamente evita disminuir el sueldo que recibe actualmente, pues cabe resaltar que el Al-Rayyan le aporta una importante suma monetaria.

Su permanencia en Qatar tendría que ver con uno de sus objetivos, pues el volante tendría en mente regresar a Europa y postergar su retorno a Sudamérica, pues esto la habría llevado a rechazar al Botafogo de Brasil. Pues fue el mismo dueño del Botafogo, João Textor, quien confirmó que Rodríguez fue quien declinó su oferta y explicó los motivos.

“Él está tratando de demostrar su valía en Europa, no está listo para volver a sudamerica. Veremos qué le ofrecen y seguiremos escuchándolo, buscándolo”, añadió Textor en su momento. Atlético Mineiro y Flamengo serían otros de los equipos que estarían analizando la eventual contratación del volante creativo.

El ‘Bombardero´ arremete

Iván René Valenciano habló en Win Sports y fue contundente contra James, señalando que el jugador por ahora no es pretendido oficialmente en ningún lugar, incluso, trajo a colación la Major League Soccer de Estados Unidos. ‘El Bombardero’ resaltó que a pesar del palmarés de James, si él no quiere jugar, será difícil que se ubique en un equipo.

“A lo que yo me refiero es mantenerte en la élite, como se han mantenido todos estos muchachos y son colombianos también. Hoy a James ni en la MLS lo quieren, estoy segurísimo. Antes la MLS iba al jugador que se iba retirar. Si yo te digo que un jugador tiene 24 títulos, 73 pases gol, 20 goles de cabeza y es goleador de un mundial y tiene gol Puskás pero no tiene oferta, es grave. Si no quiere jugar eso es otra cosa”, añadió Valenciano.

