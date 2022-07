Michael Ortega llega al fútbol boliviano tras su salida del Deportivo Cali

Michael Ortega tiene nuevo equipo. Twitter - @ClubStrongest

El periodo de fichajes sigue dando sorpresas, pues en las últimas horas se confirmó una importante trasferencia en el fútbol boliviano, se trata del talentoso volante de 31 años Michael Ortega, que en su última experiencia en el balompié estuvo prestando sus servicios con la camiseta del Deportivo Cali, onceno con el que salió campeón en diciembre de 2021.

El nuevo club del atlanticense es Club The Strongest de La Paz, equipo que ocupa la posición número 11 de la primera división de dicho país tras dos partidos jugados. El aurinegro confirmó el arribo de Ortega en sus redes sociales: “Bienvenido Michael Ortega, un honor tenerte aquí. desde hoy un tigre más”.

Michael Javier Ortega Dieppa suma su tercera experiencia dentro del continente americano, pues ya pasó por Brasil, México y Colombia. Además, tuvo la oportunidad de jugar en Chipre y Alemania. Los equipos que hacen parte del recorrido de Ortega son: Deportivo Cali, Omonia Nicosia, Deportivo Pasto, Once Caldas, Figueirense, Junior, BFL Bochum, Bayern Leverkusen y Atlas Guadalajara.

Adiós agridulce

El palmarino dejó el Deportivo Cali a final de semestre, convirtiéndose en la primera baja del cuadro vallecaucano, a pesar de portar la mítica ‘10′ y ser canterano del club. Salió de una manera polémica del equipo, pues señaló que en la interna del plantel habían surgido diferentes problemas respecto a la relación con el cuerpo técnico, principalmente con Rafael Dudamel, estratega que también salió del ‘Azucarero’.

A su vez, Ortega hizo una cruda revelación de la situación económica del equipo, pues afirmó que los premios del campeonato conseguido en diciembre de 2021 no habían sido pagado aún, situación que agitó aún más los rumores sobre la crisis financiera que afronta el elenco de la capital del Valle del Cauca.

Sin embargo, antes de partir, el volante dejó un sentido mensaje en sus redes sociales, en donde recordó todo lo vivido con el ‘Super Depor’, equipo que a pesar de estar distanciado de su tierra natal, le dio la oportunidad de debutar en el fútbol profesional colombiano, además de catapultarlo a nivel internacional como una promesa para el medio campo.

La despedida del ‘10′

“Llegó el momento, me despido sin saber como pagarles todo el cariño, apoyo y respeto que me hicieron sentir al regresar al equipo de ‘mis amores’, el Deportivo Cali. Es el club que me vio nacer como jugador profesional, primero en el Pascual Guerrero y hoy, en Palmaseca. Me voy con la cabeza en alto porque siento que cumplí con mi objetivo de salir CAMPEÓN con el ‘Súper Depor’, con ‘El Glorioso’, con este “verde azucarero” que siempre llevaré dentro de mi corazón.

En el Deportivo Cali crecí y seguiré creciendo, no solamente como jugador sino como persona y pude brindarles lo que mejor se hacer en la vida: jugar fútbol. ‘Caminante no hay camino, se hace camino al andar”, esa ha sido la historia de mi vida y en estos momentos, toca continuar. Quiero darle gracias al patrimonio más importante que tiene el equipo que es su hinchada, a los directivos, departamento médico, a mis compañeros, a mi familia, amigos, y a todas las personas que siempre estuvieron conmigo en los momentos buenos, y en los no tan buenos.

Partiré con la convicción de haber hecho bien las cosas y haber dado lo mejor de mí, como el ‘buen hijo’ que sale de su hogar, mi hogar, el Deportivo Cali. Espero que sea solo un “hasta luego”, para mí es una despedida con sabor agridulce, me voy con el firme propósito de llevar todo mi profesionalismo e integridad deportiva a otra parte”.

