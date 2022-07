Millonarios podría repatriar a un colombiano desde Europa

Deiver Machado con el Lens de Francia. Twitter - @Ligue1_ESP

El periodo de fichajes en Colombia cerró y ahora todo dependerá de los jugadores que estén libres o decidan cambiar de aires, mientras se disputan las primeras fechas del torneo. En la capital del país, Millonarios se prepara para dar los resultados que su hinchada exige, pues hay una importante deuda en torno a títulos, razón que lo ha llevado a contratar varios futbolista, a estos se sumaría un importante refuerzo desde Europa que ya conoce al equipo.

Se trata de Deiver Andrés Machado Mena, el oriundo de Tadó, Chocó, que milita en el Racing Club de Lens de Francia. Algunas versiones de la prensa apuntan a que Machado ya habría mostrado su visto bueno a la posibilidad de volver a Colombia. El defensa que ocupa la lateral izquierda, está en el Lens de Francia desde 2021 luego de haber pasado por Toulouse del mismo país.

En la última rueda de prensa del elenco ‘Embajador’, el profesor Gamero dio detalles sobre el proceso de trasferencias que está llevando a cabo el equipo y dio pistas sobre la nueva contratación, hecho que estaría ligado directamente al eventual arribo de Machado. Gamero indicó:

“Solamente seguiremos buscando un lateral izquierdo porque lo tenemos visto, lo hemos hablado, es un colombiano que juega por fuera y quiere venir a jugar en Colombia, vamos a ver si de pronto se nos puede dar esa oportunidad”.

La confirmación de la búsqueda del lateral izquierdo se da por el tema de Andrés Murillo, quien es baja del equipo capitalino y ha obligado a Alberto Gamero a improvisar en dicha posición. En el torneo que finalizó fue notorio el recambio que utilizó el técnico samario, pues rotó posiciones ante las lesiones que sufrían sus jugadores, además de recurrir a la cantera albiazul.

Gamero sostuvo:

“El libro de pases cierra pronto, estamos aspirando de pronto si podemos encontrar o traer un lateral izquierdo, porque de pronto ahí vamos a estar un poco afectados con la lesión de Murillo, todo dependiendo de una eventualidad, improvisar con Bertel o con Perlaza. Teníamos visto verdad un jugador del Toluca que podía venir acá y lo qué tengo entendido es que la esposa no quiso venir, entonces él tampoco pudo venir”.

Falta de gol

La hinchada cuestionó la falta de propuestas durante el primer semestre, pues a pesar que el equipo jugaba de una manera agradable para la vista de la afición, no fue suficiente para conseguir resultados. Respecto a los delanteros, Ricardo Márquez salió del ‘Embajador’ y retornó al Unión Magdalena, razón que llevó a la contratación de Luis Carlos Ruiz y esperar resultados en Jader Valencia y Diego Erazo. Sobre ello, Gamero dijo.

“El hecho hoy de no estar marcando gol, no quiere decir que venga otro delantero, porque si traemos otro nuevo y ese tampoco hace goles, entonces hay que traer otro y demás, no se justifica, los que están vamos a confiar en ellos, tenemos jugadores muy importantes como lo son Ruiz, Erazo y Valencia, me aparecen que esos tres jugadores son importantes, a medida que han pasado los minutos, estos jugadores nos van a dar satisfacción de poder pelear cosas importantes, estamos en eso”, añadió el timonel azul.

