En su visita a México, Cristina Hurtado pasó un mal rato con un tradicional plato

Cristina Hurtado se ha caracterizado por ser una de las presentadoras más queridas y con más carisma a la hora de interactuar con sus seguidores, pues a través de las redes sociales y su canal de YouTube, la paisa relata cómo enfrenta diferentes situaciones de la cotidianidad.

La comunicadora se encuentra de paso por México y la noche anterior se dirigió a un restaurante que se ubica en la capital de este país, en el que intentó probar una parte de la característica e inusual gastronomía de nacional, antes de comenzar su apretada agenda.

Esto se ha convertido en todo un reto para la presentadora, que después de haber dado a luz a su tercer hijo, es la primera vez que debe separarse por largo tiempo del pequeño Mateo, quien quedó a cargo de su papá y sus hermanos mayores.

Antes de abandonar el país ‘manito’, la presentadora se arriesgó a probar uno de los platos con mayor fama en la gastronomía mexicana, se trató de los famosos ‘chapulines’, que son una especie de grillos que se comen después de ser pasados por aceite para ser freídos, similar a lo que ocurre con las hormigas culonas en Santander.

Estos se pueden comer con varios acompañamientos, ya sea en una tortilla como un taco o como una entrada tal como lo mostró Cristina Hurtado. Sin embargo, este tipo de alimento no es bien recibido por algunos turistas como le ocurrió a la presentadora, quien mencionó a través de sus InstaStories que no fue capaz de consumirlos.

“No, no fui capaz. Yo respeto mucho la gastronomía de los países, pero ya hay cosas que superan… No sé”, expresó la también modelo después de intentarlo en repetidas ocasiones pero al final desistir por el aspecto de los insectos. Cabe destacar que, en algunos pueblos mexicanos se les atribuyen algunas propiedades curativas a comer este manjar mexicano e incluso, algunas preparaciones los incluyen en guacamole.

Aquí puede ver el contenido de Cristina Hurtado tratando de asumir el reto de consumir chapulines por primera vez:





Algunos detalles del matrimonio de Cristina Hurtado y Josse Narváez

Recientemente, la pareja habló abiertamente de diferentes aspectos de su matrimonio. De este modo, entre las preguntas que los usuarios les hicieron llegar a las redes sociales destacaron las siguientes.

Para empezar, uno de los interrogantes en cuestión decía: “¿Cómo hacen para llevarse bien en pareja?”, inmediatamente Narváez respondió desde el humor: “Yo hago caso” y rio; pero Hurtado quiso responder más seriamente: “Nos la llevamos bien”.

Los usuarios también quisieron hablar de infidelidad, y fue así como alguien preguntó si en algún momento se han perdonado infidelidades, pero la respuesta fue negativa de parte de ambos. “No, gracias a Dios no y nunca va a pasar Dios mediante”, fueron las palabras de Josse Narváez al respecto.

Pero no fue la única pregunta que les formularon sus seguidores por esta misma línea temática, también hubo quien preguntó si se han pasado días peleados: “Sí hemos estado enojados días, muchos días, pero aprendimos que no vale la pena”.

De hecho, esta fue la pregunta en la que la pareja más se extendió en su respuesta, puesto que tras lo dicho por Josse Narváez, Cristina Hurtado quiso agregar que en sus inicios como novios solían pasarse mucho tiempo peleados, llegando incluso a no dormir juntos cuando discutían.

“Al principio de nuestra relación sí nos poníamos bravos y nos dejábamos de hablar y cuando ya vivíamos juntos no dormíamos en el mismo cuarto, pero eso es lo peor. Ya con tantos años aprendimos, ya hablamos, es más, ya pasamos por alto tantas bobadas”.

