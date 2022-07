Nairo Quintana habló del Tour tras superar el Alpe D’ Huez, “Esperamos que este sea mi mal día”

Cycling - Tour de France - Stage 11- Albertville to Col du Granon Serre Chevalier - France - July 13, 2022 Team Arkea - Samsic's Nairo Quintana is seen after stage 11 REUTERS/Christian Hartmann

La etapa 11 del Tour de Francia puso aprueba a los mejores corredores y terminó dando un golpe en la clasificación general, por lo que se esperaba que el ascenso al Alpe D’ Huez en la décimo segunda fracción de la Grande Boucle no defraudara.., y no lo hizo. El recorrido, las altas temperaturas, los aficionados y el imponente ritmo de varios corredores terminaron siendo definitivos en la jornada. Nairo Quintana, pese a que logró dar un gran golpe el día de ayer, cedió en la general y cayó un puesto en la clasificación.

El trayecto, que comenzó en Briancon y terminó en el Alpe D’ Huez en un recorrido 165.1 kilómetros, contó con tres premios de montaña fuera de categoría y el último ascenso representó un enorme reto para los pedalistas más experimentados. Una fuga comandada por el experimentado Chris Froome dio su fruto, pues el corredor Thomas Pidcock del INEOS Grenadiers, quien lo acompañó en el trayecto se llevó el triunfo de la fracción.

El lote de los favoritos se mantuvo compacto hasta el ascenso al Alpe D’ Huez en donde poco a poco la inclemente montaña empezó a apartar a algunos de los corredores. Nairo Quintana no pudo aguantar el ritmo que venían imponiendo Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar y Geraint Thomas, por lo que decidió subir a su propio ritmo. El líder de la clasificación fue puesto a prueba por el corredor esloveno que lo retó en las más duras subidas, sin embargo este supo defenderse y llegó con el grupo conformado por los tres primeros de la general.

El ciclista colombiano cedió tiempo en la general en la etapa 12 del Tour de Francia. Foto: Arkéa-Samsic

“Hoy fue un ritmo más rápido y supe defenderme al final”

Finalmente Nairo Quintana cruzó la línea de meta en el puesto 14 a 04:44″ de Pidcock y ahora se ubica sexto en la clasificación general a 03:58″ de Jonas Vingegaard del Jumbo Visma, quien ahora es seguido por Tadej Pogacar del UAE Team Emirates, Geraint Thomas del INEOS-Grenadiers, Romain Bardet del DSM y Adam Yates del INEOS-Grenadiers. Sobre lo sucedido en el recorrido el colombiano aseguró que decidió ir a su ritmo y de esta manera se pudo defender.

“He luchado hasta el final y la verdad que me han sacado de punto, la sensación es buena, pero finalmente tienen un ritmo más y a pesar de toda la montaña que tuvimos hoy, siempre la ubicación y algunas veces solo que me tocó va haciendo desgaste, al final se paga, hice el máximo esfuerzo, levanté el pie cuando me sacaron de punto, vine a mi ritmo y supe defenderme”, aseguró el corredor colombiano.

Y agregó que, “salimos bien, tenemos que seguir trabajando bien, un día cae uno, otro día cae otro y esperamos que sea el mal día mío (...) Quedan unos días importantes, Mende que va a ser una subida de tres kilómetros rapidísima, muy potente, ahí habrán algunos segundos para algunos y luego cuando venga nuevamente la alta montaña en Pirineos va a ser dificultoso porque se prevé temperaturas sobre 35 grados así que va a ser dificultoso”.

Nairo señaló que el esfuerzo que realizó en la etapa 11 cuando logró terminar en el segundo lugar de la fracción no afectó su rendimiento y por el contrario señaló que, “creo que fue bueno haber tomado unos segundos sobre los rivales fue bien, me sentí bien y lo que decía, hoy fue un ritmo más rápido y supe defenderme al final”. El colombiano también se refirió a las altas temperaturas y dijo que, “finalmente unos están adaptados, otros no según el día que te pille es muy particular, espero soportar bien el calor y que sea una tercera semana buena para nosotros”

Por último resaltó a los ciclistas más jóvenes, quienes han demostrado una enorme potencia en el ascenso y vienen destacando en los diferentes tipos de recorridos. “Está claro que hoy nuevamente se haría hasta récord en la subida de lo rápido que se subió, es increíble año a año como los corredores tienen mucha más fuerza y potencia, poder nosotros reacostumbrar también el cuerpo a lo nuevo es difícil para nosotros pero estamos trabajando fuerte y nos estamos manteniendo”.

