Giovanni Moreno dejó clave sobre el que sería su próximo equipo: “Le dije a Bacca que me dejara la 70″

Giovanni Moreno especuló sobre su futuro. Imagen: Dimayor.

Giovanni Andrés Moreno Cardona, el 10 o 70 de Atlético Nacional, jugador que en las últimas semanas ha estado inmiscuido en una fuerte polémica tras su saluda del club verdolaga. ‘Gio’ ha estado en la boca de los hinchas del elenco paisa, mientras que la afición de otros clubes del país instan a sus directivas para que se adelante una eventual contratación del jugador, sin embargo, en las últimas horas el volante dio a conocer pistas sobre su futuro.

El jugador hizo presencia en una transmisión de videojuegos, mientras dialogaba sobre el juego en el que estaba participando, surgieron diferentes temas sobre la actualidad futbolística del país. En medio de la conversación logró traerse a colación el tema de Nacional y la salida del mediocampista de este equipo, a su vez, se empezó a especular sobre el futuro próximo de Giovanni Moreno, pues aún no se ha presentado a ningún equipo y no hay confirmación sobre su oficialización en algún club.

Moreno expresó: “no, pues yo ya le dije a Bacca que me dejara la 70 porque el ya firmó con Junior y ya hablé con él. Pero por ahora hay que esperar, hay esperar”.

Lo expuesto por ‘El Flaco’ dejó entredicho su posible llegada al Atlético Junior, pues esta semana se confirmó el arribo de Carlos Bacca a su amada Barranquilla, razón que daría mayores luces sobre la posible contratación de Moreno con ‘El Tiburón’, además de haberle sugerido al exvolante del Villareal que le se cediera el número que particularmente usan ambos en los últimos años. Todo dependería por ahora de la iniciativa de los Char, dirigencia del rojiblanco que sigue moviéndose con el proceso de fichajes del presente mercado.

Días atrás destacó: “espero que si voy al Junior la gente no me crucifique porque saben lo que los quiero, lo que hice para volver, aunque muchos no los sepan, que entiendan que no lo estoy haciendo por demostrarles nada, sino porque sentía que podía seguir compitiendo”.

Polémica salida

Luego de consagrarse campeón con Atlético Nacional, Giovanni Moreno expresó su descontento tras su salida del equipo, pues inicialmente destacó que quería continuar en el equipo pero con varios condiciones, entre ellas, que el técnico Hernán Darío Herrera continuara con en el cargo e incluso, especuló sobre el salario del estratega.

Asimismo, luego de conocerse la discusión en la interna del plantel, Moreno destacó que ya había entablado diálogos con parte de la junta directiva de Nacional para aclarar todo lo que había pasado, incluso trató de contactar a Carolina Ardila, una de la cabezas visibles de la cúpula dirigencial, pues según ‘Gio’, nunca hubo una intención clara de discutir con los dirigentes.

“En ningún momento quería pelear con los directivos, nunca fue mi intención. Cuando pasó eso y antes de que se tomara la decisión de que no iba a continuar, yo le escribí a la hija del dueño y le dije: Caro (Ardila), tú me conoces desde hace tiempo. Vos sabés que no soy así, déjame hablar con tu papá para explicarle. Lo del ‘Arriero’ era algo que sentíamos todos los jugadores. De haber sabido que esto iba a pasar, ni iba a la rueda de prensa”, añadió.

