Activista del Uribismo molesto por falta de gente en protesta contra el Pacto Histórico en Medellín: “No hay con quien”

El 12 de julio en la entrada del edificio del centro de convenciones Plaza Mayor de Medellín, durante el encuentro de congresistas electos del movimiento de izquierda Pacto Histórico. Aproximadamente una decena de personas de derecha, incluido Luis Emilio Arboleda, recordado por haber dejado bolsas de basura frente a La Alpujarra y haber roto la bandera LGBTIQ+ en el 2019, el activista uribista Gury Rodríguez y otras figuras de la derecha colombiana que viven en la capital antioqueña, se congregaron frente a las puertas del recinto para protestas contra los miembros del movimiento que representan ideas diferentes a las que ellos defienden.

De acuerdo con las declaraciones de algunos de los participantes, el evento se dio debido a que se cree la reunión del Pacto Histórico estaría siendo financiada con recursos de la administración local.

Pasado un día y haciendo un balance de la protesta, el activista Rodríguez salió en un video asegurando que la convocatoria fue un fracaso debido a que fueron muchas menos personas de las que se esperaban teniendo en cuenta que muchos han declarado el apoyo a ideas de derecha.

“Estamos los mismos 10 pendejos de siempre, aquí, manifestándonos cuando el Pacto Histórico está aquí reunido en pleno, planeando como se van a tomar Antioquia y a Medellín”, inició el Gury como es conocido en redes sociales el también empresario.

Posteriormente expresó que espera que no hacer parte de estos procesos colectivos más adelante no traiga consecuencias negativas, para las personas de la capital que no estar de acuerdo con el liderazgo del Pacto y sus miembros.

“Esta es la prueba de que todos quieren Antioquia Federal, Antioquia independiente, y aquí tenemos a quienes nos van a mal gobernar, y no viene nadie. Todos tenemos una excusa en el momento de actuar, es que el que quiere busca la forma de hacer las cosas. Entonces el día de mañana no nos quejemos por todo lo que nos van a hacer”, dijo con indignación.

y agregó: “El activismo de derecha, definitivamente no hay con quién. Somos los mismos 10. Todos vivimos indignados, pero no hacemos nada. Estamos los mismos 10 pendejos de siempre”.





Roy Barreras recibió con besitos a manifestantes que protestaron contra el Pacto Histórico

Cuando llegó el senador Roy Barreras, quien se ha convertido en uno de los personajes más cercanos al presidente electo y líder del Pacto Histórico, Gustavo Petro, los manifestantes, enfurecidos, comenzaron a insultar al político y golpear la puerta para tratar de entrar, pero no lo lograron. La furia de estas personas causó, inclusive, que uno de ellos perdiera su caja dental frente al congresista.

En varios videos captados del momento se ve cómo, mientras estas personas gritaban y se agolpaban, Barreras les sonrió y les sopló varios picos al otro lado del vidrio. Finalmente hizo una pequeña venia y un gesto de abrazo, tras lo cual procedió a retirarse. Los manifestantes se quedaron gritándole desde la puerta por un tiempo más.

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, reaccionó al momento protagonizado por Barreras, que algunas personas percibieron como una provocación al grupo de uribistas. El mandatario los calificó como un “grupo de extrema derecha” que estaba haciendo “actos vandálicos”.

“Los actos vandálicos de este grupo de extrema derecha contra Plaza Mayor hacen daño. Los invito a sumarse al cambio, deponer la violencia, construir una sociedad nueva”, finalizó.





SEGUIR LEYENDO