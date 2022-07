Empleados de Grupo Argos envían carta de respaldo a la compañía tras OPA de los Gilinski

Billionaire Jaime Gilinski during a Grupo Sura shareholders meeting in Medellin, Colombia, on Monday, June 13, 2022. Gilinski offered to buy a stake in cement and infrastructure conglomerate Grupo Argos through holding company Nugil.

Luego del fracaso de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) que lanzó el Grupo Gilinski por el Grupo Argos para hacerse con una participación accionaria entre el 26 y el 32,5 %, más de 400 empleados de la compañía firmaron una carta en la que respaldan a los directivos y accionistas. En ella se puede leer:

“Los últimos meses han sido retadores para las compañías del Grupo Empresarial Argos y para los más de 13.000 colaboradores que trabajamos en ellas, ante los ataques que han recibido las compañías y nuestros líderes como parte de una toma hostil para generar desconfianza en la administración. Por eso, queremos expresarles a nuestros accionistas, directivos y miembros de Junta Directiva todo nuestro reconocimiento por dar la cara, por su prudencia y demostrar con el ejemplo que los negocios y las empresas tienen honra y dignidad y que no nos definen los ataques ni las coyunturas, sino una visión trascendente de largo plazo”

Además, agregan: “Todos los colaboradores compartimos con nuestros directivos el interés por impulsar una visión que no solo se concentra en el desempeño financiero sino en la generación de valor integral, que defiende una creencia fundamental en que las empresas somos grupos de personas que compartimos valores, que nos identificamos con una ética para hacer negocios, y que lo que verdaderamente nos hace sentir orgullosos es seguir desarrollando una organización que entiende que para ser exitosa necesita crecer en balance con el bienestar de todos sus grupos de interés”

En la carta afirman que la intención de la OPA es “destruir” el legado de Grupo Argos, que reúne a empresas como Cementos Argos, Celsia y Odinsa, entre otras. “Sin duda nos duelen las mentiras y los ataques, pues nosotros y quienes nos antecedieron en esta organización hemos trabajado por la ciudad, el país y la región durante cerca de 90 años. No es justo que por intereses particulares se pretenda destruir un legado que ha sido importante durante los momentos afortunados para el país, pero que sobre todo ha sido fundamental en momentos más críticos y difíciles”, dicen los firmantes.

“Este momento nos confirma que el talante, la dignidad y la transparencia sí hacen la diferencia a la hora de hacer negocios. No todo vale para conseguir las metas, no todo vale para hacerse al control de las empresas, no todo vale para ganar popularidad.”

Además, manifiestan su respaldo a los directivos y miembros de la junta directiva: “Queremos reafirmar nuestro respaldo y absoluta confianza en nuestros directivos y miembros de Junta Directiva, líderes que, con sus calidades profesionales, técnicas, pero, sobre todo, éticas y morales, han llevado a estas empresas a ser referentes tanto de rentabilidad, creciendo el ebitda casi tres veces en los últimos 20 años, como en sostenibilidad, ocupando el primer lugar en el índice de Dow Jones, siendo compañías en las que estamos seguros millones de personas quieren trabajar”.

Al finalizar la carta, los trabajadores cierran asegurando: “seguiremos trabajando con toda la pasión para generar valor económico, pensando siempre en el corto y largo plazo, y en todos nuestros grupos de interés”.

El Grupo Gilinski solo pudo obtener el 11 % de la participación de Argos

Solamente 1530 socios decidieron vender 60,05 millones de acciones, con lo que sumado a lo que el grupo Gilinski ya tenía, llegó a 73,4 millones, es decir, solo el 11,08 % del total de activos que están en circulación. El banquero buscaba adquirir entre el 26 % y el 32,5 % de la participación accionaria del holding de infraestructura a un precio de 4,28 dólares por acción. Como el oferente no liberó los mínimos de la oferta, la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) declaró desierta la OPA.

