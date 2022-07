Desafío ‘The Box’: se acabaron los desafíos a muerte y los últimos eliminados de este ciclo fueron Tarzán y Maleja

Tarzán y Maleja son los dos eliminados en el último ciclo antes de iniciar las semifinales del Desafío The Box. Tomada de Canal Caracol en vivo.

Este martes se llevó a cabo el último enfrentamiento entre dos hombres del equipo Alpha y dos mujeres de Beta portando los chalecos de sentencia, en el que cada uno luchó por conservar el cupo para un nuevo ciclo en el que las dos casas desaparecieron para conformar un solo grupo en la esperada unificación, que es el inicio de la recta final en la que se conocerán los nuevos Súper Humanos en la edición 2022 del Desafío ‘The Box’.

Sin embargo, los participantes del equipo morado tuvieron la oportunidad de ver nuevamente a sus familias como parte del premio que recibieron al ser los ganadores de la última prueba. Las emociones fueron evidentes para quienes perdieron el desafío anterior, al no poder compartir con sus familias un momento y debieron resignarse a simplemente saludarlos a la distancia.

Como parte del premio, Juan Pablo se quedó con las llaves del cubo y tuvo la oportunidad de llevar a su esposa, durante la conversación se llevó una gran sorpresa al confirmarle que se convertirá en padre. Asimismo, tuvo la oportunidad de aclarar que con Grecia logró construir más que una relación, una buena amistad, y siempre le mencionó que estaba casado.

“Yo nunca había tenido una amiga, me la estaban montando con ella y todo el mundo creía que yo le estaba echando el cuento a Grecia, que yo tenía algo con Grecia. A todos les aclaré que tengo mujer y yo la quiero a ella como una hermana, como una amiga, la recocha”, mencionó Juan Pablo.

Con respecto a la noticia de que se convertirá en padre, el desafiante mencionó que la recibió con mucha felicidad y que fue algo increíble el poder compartir con su pareja y tocar su vientre sabiendo que allí se encuentra una vida.

Así se llevó a cabo el último Desafío a Muerte

Los desafiantes iniciaron dentro de un laberinto vertical que estuvo ubicado en una de las plataformas desde donde debieron desenredar una cuerda para descender al primer nivel. Superado este objetivo, tomaron un tronco que estaba ubicado en el piso por el cual nuevamente ascendieron a una cuerda colgante que se dispuso en otra de las estructuras.

En el extremo de esta cuerda, se encontraban dos estructuras por las cuales debieron ascender hasta que se encontraron con varios cubos de madera y una vara de metal la cual utilizaron para cruzar sobre los cubos haciendo equilibrio. Al haber superado este obstáculo, los desafiantes debieron lanzar unas pequeñas bolsas de madera a una estructura que estaba ubicada en la parte superior y el contenía una saca tuercas.

Con este elemento en su poder, debieron sacar todas las piedras que contenía una jaula con la cual debieron movilizarse hasta el inicio de la pista dando botes donde los esperaba un cajón que tenían que abrir con la saca tuercas y en cuyo interior estaban seis discos que debieron impulsar sobre una base y ubicarlos juntos con ayuda de una cauchera, sobre una base redonda. Con todos los discos en la estructura, ganó el primero de cada equipo que logró posicionarlos sin tumbar uno solo.

Por el equipo de los hombres, el primero en completar la prueba fue Juan Pablo, quien inicio con desventaja sobre Tarzán, que al llegar al punto de la jaula perdió fuerza debido a que gastó buena parte de su energía al comienzo de la competencia y no tuvo en cuenta la destreza de su contrincante, lo que generó sorpresa entre sus compañeros, quienes no podían creer lo ocurrido.

“Hay que aceptar la derrota, esto no fue por cansancio, sino que cometí un error”, puntualizó el capitán de Alpha.

La competencia entre Valkyria y Maleja fue a muerte, pues las dos desafiantes estuvieron codo a codo en cada uno de los obstáculos por los que se enfrentaron, sin embargo, la representante por el Tolima Grande logró tomar ventaja sobre la exintegrante de Gamma y logró dejarla por fuera de la competencia y obtener su cupo en las semifinales del Desafío ‘The Box’.

“Agradezco que me haya sacado una de las mejores, gracias por cargarme en esa capitanía y me llevó esos momentos, sé que me llevo una de las mejores ‘Betamigas’ de la competencia”, expresó Maleja.

SEGUIR LEYENDO: