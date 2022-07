Concejales protestaron por supuesta discriminación del Distrito a festival Bogotá Gospel

Concierto Gospel, encuentro de música cristiana. Foto: Colprensa

En la mañana de este miércoles, a través de su cuenta oficial de Twitter, el concejal Emel Rojas denunció los destinos de los recursos para los demás festivales organizados por el Distrito, menos para el Bogotá Gospel.

Rojas señaló que la alcaldesa Claudia López decidió discriminar a las comunidades de fe en la ciudad y dejarlas sin el festival Bogotá Gospel en el 2022. Y por esta razón el concejal manifestó, “esto es indignante. Pediré adición de recursos y respeto por nuestras comunidades”.

“La Alcaldesa @ClaudiaLopez y el @idartes destinaron recursos para el rock al parque, jazz al parque, salsa al parque, hiphop al parque y Colombia al parque y al único que no quisieron darle recursos fue el Bogotá Gospel. Muy evidente la discriminación a las comunidades de fe”, pronunció Rojas en Twitter.

Por otro lado, la senadora electa del partido Colombia Justa Libres, Lorena Ríos, afirmó en sus redes sociales, “Acompaño a @MarcoAcostaR y @EmelRojasC, nuestra bancada de @ColJustaLibres - en su denuncia por eventual discriminación religiosa -, al no realizarse @bogotagospel año 2022, muy a pesar de que el mismo se ha celebrado por más de una década consecutiva! #QueremosBogotaGospel”.

Otro personaje que se suma a esta denuncia es la exconcejal de Bogotá, Sara Castellanos, quien por medio de su cuenta de Twitter escribió, “la Alcaldía de @Bogota no cumple con la normatividad de la ciudad. El @bogotagospel debe realizarse anualmente en el marco del Festival de Verano, pero hasta el momento no hay noticias al respecto.Parece que el nuevo contrato social no incluye a los que profesamos una fe”.

Exconcejal apoya denuncia del festival de Gospel Bogotá. Foto: Twitter @sarag12

Además, el abogado especialista en Derecho Público, Daniel Briceño, criticó a Claudia López en su cuenta de Twitter, “muy evidente el desprecio de la Alcaldesa @ClaudiaLopez por quienes profesan una religión en Bogotá, hace más de 10 años se celebra el festival Bogotá Gospel para las comunidades religiosas y este año a la señora se le dió por no hacerlo mientras sí hace los otros festivales”, indicó.

Música gospel

La industria de música cristiana o música gospel sigue creciendo de la mano de grandes iglesias y artistas en Latinoamérica y Estados Unidos. En Bogotá, se creó el grupo musical Generación 12 (G12) que hoy avanza como una de las agrupaciones más prometedoras de Latinoamérica.

Sus canciones han superado los 50 millones de reproducciones en Youtube y suman cerca de 2 millones de seguidores en Facebook e Instagram. Fundados en 2007, han logrado grabar con referentes tradicionales de la industria como los mexicanos Marco Barrientos y Marcela Gándara.

“Somos un ministerio de alabanza y adoración que existe para conectar a cada persona con el corazón de Dios a través de una genuina adoración. Cada uno de nosotros estamos comprometidos en predicar el evangelio hasta lo último de la tierra”, afirma la banda musical.

La iglesia cristiana MCI cuenta con aproximadamente con 17 propiedades en todo el país, un grupo musical exitoso y miles de asistentes a sus iglesias. Además tiene en Colombia una cadena de radio y una plataforma de streaming que transmite sus convenciones en vivo.

No funciona como caridad, como cualquier otro negocio con boletería, reproducciones y derechos de autor puede generar entre 1 y 3 millones de dólares anuales para un artista consolidado.

