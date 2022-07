Bogotá será escenario del festival de emprendimiento The Biz Fest

Este 28 de julio, estarán las reconocidas Hermanas Carvajalino, empresarias y fundadoras del The Biz Fest; la empresaria e influencer Luisa Fernanda W, quien tiene más de 17.4 millones de seguidores; el chef y dueño del restaurante El Cielo, Juan Manuel Barrientos, el cual, recientemente ganó su segunda estrella Michelin y el artista colombiano Beéle, entre muchos otros speakers que serán parte del festival más importante de emprendimiento de la región. (Foto: The Biz Fest)

En Bogotá se realizará uno de los más importantes festivales de emprendimiento para promover ideas disruptivas, inspirar y llenar de aprendizaje a jóvenes entre los 15 a los 28 años: The Biz Fest.

El evento es gratuito y buscará reunir a más de 12.000 personas el próximo 28 de julio en el Movistar Arena, para que conozcan de primera mano la historia de celebridades, influencers, empresarios, deportistas, artistas y grandes líderes de pensamiento.

Entre los invitados de lujo, está el nombre de la reconocida influenciadora y cofundadora de Rancho Mx: Luisa Fernanda W; la actriz y creadora de contenido con más de 25 millones de seguidores: Fefi Oliveira, quien además es una de las fundadoras de Influur, la startup que levantó US$5 millones de prestigiosos inversionistas como Sofía Vergara, Camilo y Evaluna.

Dentro de la lista, también se suma la reconocida actriz e influenciadora que lidera la Fundación Casa Barco, Maria Laura Quintero, quien compartirá escenario con personajes como el director de la serie de Netflix: Pálpito, Camilo Vega, y Beéle, el cantante colombiano que ha ganado fama internacional por canciones como Ella y Loco; o el humorista Alejandro Riaño.

A su vez, también se contará con empresarios como la inversionista, consultora y quien fue una de los tiburones de Shark Tank Colombia, Juliana Barreto, que estará junto al nuevo tiburón y empresario: Álvaro Rodríguez. Además, de la cofundadora y CEO del Bodytech, Gigliola Aycardi; el fundador del restaurante El Cielo y ganador de dos estrellas Michelin, Juan Manuel Barrientos; la exitosa diseñadora Mercedes Campuzano, y Soy Fira, la primera cripto artista colombiana, e incluso, habrá espacio para influencers de impacto positivo, como Marce La Recicladora.

La cuarta versión de este festival es organizado por The Biz Nation, la plataforma de educación en línea que fue reconocido por el Foro Económico Mundial como una de las 50 empresas que está transformando el futuro de la región, e iniciativa que llevaron adelante las reconocidas y jóvenes empresarias Karen, Daniela y Stephanie, conocidas popularmente como las hermanas Carvajalino.

“Es fundamental desarrollar este tipo de actividades en un país como Colombia en el que uno de cada tres jóvenes en edad de trabajar no estudian ni trabajan y muchos quieren emprender, salir adelante, pero no saben la forma hacerlo; otros han dejado de sonar y queremos devolverle esa esperanza’', afirma Daniela Carvajalino.

Adicionalmente, Karen Carvajalino asegura que su objetivo para este año es concentrar en el estadio más de 12.000 personas y duplicar el número de usuarios vía streaming, que para 2021 superaba los 37.000.

Este evento sin precedentes en Latinoamérica, tiene como objetivo hablar sobre empoderamiento y emprendimiento para jóvenes, celebrar a los héroes cotidianos y demostrar que nadie es demasiado pequeño para cambiar el mundo.

Cabe resaltar, que los niños también serán protagonistas de este disruptivo festival, ejemplo de ello es Thiago Herrera, un estudiante del Cartagena International School, que con tan solo siete años de edad, deslumbrará a los oyentes hablando sobre el metaverso y la web 3.0. Luego, también se contará con la presencia de El Borrego, un niño colombiano que en TikTok comparte videos en los que muestra su día a día en la granja y con los que ganó el afecto de más de 10 millones de seguidores.

“Queremos que vibren con el emprendimiento y que todos estos jóvenes que no saben qué hacer, o no están seguros de cuál es su propósito de vida o incluso no saben qué estudiar, descubran, de una manera divertida, las grandes oportunidad que existen”, concluye Karen Carvajalino.

Por otro lado, los asistentes, no solo tendrán la oportunidad de aprender de emprendimiento, tecnología, trabajos del futuro y liderazgo, sino que además, podrán participar en un concurso que entregará $5.000.000 ($2.500.000 a dos jóvenes) para que desarrollen su emprendimiento.

Para participar, tan solo deberán crear un video en TikTok que responda de manera creativa a la pregunta: ¿Qué idea de negocio necesita el mundo?, utilizar el hashtag: #TheBizFest e invitar a sus amigos, familiares o conocidos a que le den like al video. Para conocer más sobre cómo participar en el concurso visita https://www.thebizfest.com.co/concurso/

El día del evento, se le entregará el premio a los dos participantes, el primero, será seleccionado por voto popular, es decir, el que tenga mayor número de ‘’me gusta’', y luego, estará el voto del jurado que se le dará al video más innovador, creativo y viable.

¿Cómo asistir gratis a The Biz Fest?

The Biz Fest no tiene costo para los asistentes y es apoyado por empresas como: The Biz Nation, Movistar, Fundación Telefónica, Compensar, Cartagena International School, las Hermanas Carvajalino, Mercado Libre, Cámara de Comercio de Bogotá, iNNpulsa, Sena, Carbomax, Arcos Dorados y Kotex.

Esto significa que para participar los colegios, universidades, fundaciones o grupos independientes que deseen asistir al Movistar Arena deberán inscribirse hasta el 26 de julio o hasta agostar existencia de las boletas, de forma totalmente gratuita por medio de www.thebizfest.com.co

SEGUIR LEYENDO: