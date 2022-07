Por qué Medellín es una de las tres mejores ciudades del mundo, según la publicación especializada Time Out

En la imagen la ciudad de Medellín, capital del departamento de Antioquia. Foto: Alcaldía de Medellín

No solo los colombianos destacan a Medellín como una de las mejores ciudades del país, tras décadas de ser conocida como la tierra del capo de droga asesinado Pablo Escobar, en las últimas horas se supo que la prestigiosa revista Time Out la ubicó como una de las mejores ciudades a nivel mundial. Así se evidenció en su más reciente estudio, al que llamaron Time Out Index en su versión 2022.

A la capital del departamento de Antioquia le fue tan bien, que incluso está en el top 3 de las ciudades más apetecidas luego de la pandemia. De hecho, ese fue el factor clave para que los más de 20 mil habitantes que la revista entrevistó de cada territorio destacaran a Medellín que, casualmente, es la segunda ciudad más importante de Colombia.

Es más, Time Out asegura que este año, el territorio paisa entra al listado de “viajes para 2022″ que todo ser humano debería visitar en los próximos meses. De acuerdo con los editores globales de la influyente publicación, que viajan por el mundo anualmente para conocer la percepción de la gente, Medellín no solo se caracteriza por su clima casi perfecto, sino que también se metió en ese ranking por su capacidad de resiliencia y por evidenciar un espíritu comunitario.

La tierra que parió a varios de los más reconocidos artistas del momento como Maluma, Karol G, Juanes y J Balvin, está en la posición tres atrás de Edimburgo (Escocia) y Chicago (Estados Unidos). Es más, el mismo estudio destaca el talante artístico de estos intérpretes de reguetón y pop-rock.

“Es muy difícil no hacer buenos amigos aquí. En la encuesta de este año, la vida nocturna de Medellín fue votada como la mejor del mundo, aunque quizás no sea tan sorprendente dado que esta es la ciudad que nos dio a los artistas de reggaeton JBalvin, Maluma y Karol G”, resalta Time Out.

J Balvin, Maluma y Karol G, representarán a Colombia en los MTV EMAS 2020. (EFE/Universal)

Inclusive, como a Medellín se le conoce como a Ciudad de la Eterna primavera debido a sus pocas lluvias y su clima cálido pero tolerable, la publicación señala que no solo es la temperatura que maneja, sino que hay otros aspectos por los que recibió esa designación como su sistema de transporte: la única parte de Colombia que posee un sistema de metro.

Es más, destacan su deliciosa gastronomía que, entre otros, se ha dado a conocer por traer a los comensales la deliciosa bandeja paisa, entre otros. De hecho, el 97 % de los encuestados destacó sus platos y hasta sus licores, como el Aguardiente Antioqueño y el Ron Medellín.

Además, como antes se evidenció, la ciudad fue destacada por su vida nocturna, al punto que más del 90 por ciento de los encuestados respondió positivamente en ese aspecto. “Hemos aprovechado nuestra red global de editores y colaboradores expertos para obtener información privilegiada sobre lo que está haciendo que cada ciudad funcione en este momento, lo que es nuevo y lo que está surgiendo en general”, explica Time Out sobre la realización del estudio que hoy posiciona a esa ciudad como una de las mejores a lo largo y ancho del globo terráqueo.

El tema fue objeto de celebración por parte del alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, quien destacó ese territorio y publicó varios artículos de prensa que exponen a su ciudad en el citado listado.

El listado completo a continuación:

1. Edimburgo, Escocia

2. Chicago, EE.UU.

3. Medellín, Colombia

4. Glasgow, Escocia

5. Ámsterdam, Países Bajos

6. Praga, República Checa

7. Marrakech, Marruecos

8. Berlín, Alemania

9. Montreal, Canadá

10. Copenhague, Dinamarca

