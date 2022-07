Por daños ambientales ocasionados por los turistas, cerraron el páramo del Sol, en Antioquia

Imagen de archivo. Masiva presencia de turistas en el Páramo el Sol ha ocasionado estragos ambientales en el ecosistema antioqueño. Foto: archivo particular

Las autoridades ambientales del Urabá antioqueño restringieron temporalmente el ingreso de turistas al Páramo del Sol, ubicado en el municipio de Urrao (Antioquia), ante las malas prácticas turísticas que se han llevado a cabo en la zona y que han ocasionado un deterioro ambiental.

La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá (Corpourabá) y la Alcaldía de Urrao explicaron que el cierre del páramo se estableció ante el alto ingreso de turistas que se registró durante la temporada vacacional y que deterioró el lugar, tal y como se ven en imágenes compartidas a través de redes sociales, en las que se observan residuos sólidos en el ecosistema.

“Dada las denuncias de malas prácticas turísticas que se estaban desarrollando en el páramo, (...) decidimos que es inminente el cierre del lugar. Ya tenemos un acto administrativo y empezaremos a hacer unas actividades de mitigación en el parque para que se genere el bienestar de nuestras fuentes hídricas”, informó el alcalde de Urrao, Oswaldo Sepúlveda.

Corpourabá por su parte señaló al diario El Colombiano que la medida también se tomó teniendo en cuenta que el Páramo del Sol es considerado como de “alta importancia” por su producción de agua y su gran cobertura de flora y fauna. “Se han venido generando de presiones antrópicas que colocan en riesgo el ecosistema, una lo que tiene que ver con el manejo y disposición inadecuada de los residuos sólidos, en unos casos quemas y en otros casos afectaciones de la cobertura vegetal que se encuentra en este ecosistema”, indicó al rotativo antioqueño, la directora de Corpourabá, Vanessa Paredes Zúñiga.

A la huella de los turistas en el ecosistema, se le suma las fuertes precipitaciones que se han registrado en la región en las últimas semanas, lo que ha provocado la desestabilización del terreno. Además, la autoridad ambiental ha recibido denuncias de que algunos privados estarían aprovechándose de manera ilegal del terreno del páramo con el fin de sacar provecho económico.

Por lo anterior, Corpourabá anunció que hasta el próximo 1 de diciembre el Páramo del Sol permanecerá cerrado para los turistas. Durante ese periodo de clausura, los grupos técnicos de la autoridad ambiental adelantarán estudios para verificar cuál es la capacidad de carga turística que puede soportar el ecosistema natural y, de ser pertinente, limitar el número de ingreso de viajeros a la zona.

De forma paralela, la Alcaldía de Urrao dispondrá de complejos para la disposición de residuos al interior del ecosistema y, además, realizará capacitaciones a los guías turísticos en términos de conservación ambiental y prevención de la deforestación, con el fin de garantizar la protección del Páramo del Sol.

“Lo que queremos es que cualquier actividad que se haga en los ecosistemas se haga de manera compatible con la conservación y los usos que están establecidos para el lugar”, puntualizó la directora de Corpourabá.

A su turno, el secretario de Agricultura de Antioquia, Rodolfo Correa, agregó en diálogo con la revista Semana: “Queda uno muy preocupado con las afectaciones que se presentan en los lugares de conservación turística, no se puede normalizar la afectación y destrucción del medioambiente, la naturaleza no tiene por qué soportar la presencia del hombre donde no es necesario”.

Cabe recordar que, a la fecha, además del Páramo del Sol, Antioquia cuenta con otros cinco ecosistemas de páramo en la región: Páramo de Sonsón (municipio de Sonsón); Páramo de Santa Inés (Belmira); Páramo de Frontino; Nudo del Paramillo (Peque) y Las Baldías (Medellín-Bello).





