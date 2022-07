Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento contra el congresista Juan Carlos Reinales

Juan Carlos Reinales, representante a la Cámara por Risaralda. FOTO: ARCHIVO PARTICULAR

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia impuso medida de aseguramiento no privativa de la libertad contra el representante a la Cámara por Risaralda, Juan Carlos Reinales Agudelo. De acuerdo al alto tribunal, esta medida se dio por concusión y enriquecimiento ilícito del congresista, que habría solicitado a una EPS que pagara la cartera de varias IPS a cambio de una contraprestación.

En este caso, los delitos investigados son concusión y enriquecimiento ilícito, pues Reinales, supuestamente, sobornó al exgerente de una EPS y por eso a finales de 2021 el congresista debió rendir indagatoria en la Corte Suprema.

Según el alto tribunal, que, además, tomó la decisión con ponencia del magistrado Marco Rueda, esta medida no privativa de la libertad implica que Reinales puede seguir en libertad realizando sus actividades cotidianas, pero no puede salir del país y cambiar de domicilio sin informarlo. De igual forma, debe acudir cada vez que sea requerido por la justicia.

La revista Semana explicó la Corte Suprema solicitó a una reconocida institución bancaria un informe con los movimientos bancarios del congresista desde 2016 hasta 2021. Además, pidió un informe a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, con los aportes de renta y los registros de ingresos de divisas de Reinales Agudelo, que estará en la Cámara de Representantes hasta el próximo 20 de julio pues no logró la reelección.

Grabación lo delató

A su vez, el portal El Diario de Pereira recordó que el proceso contra Reinales inició en diciembre de 2020 cuando se conoció una grabación de 16 minutos que revela una conversación ente el representante y el gerente de la EPS Asmet Salud, Gustavo Aguilar, en la cual hablan de concretar contratos con hospitales y el cobro de una “carterita”.

En esta, se escuchó a Reinales decirle a Aguilar frases como “¿Usted me le pagaría carterita a unos hospitales que tengo por ahí?”; o “yo le paso el listadito y mejor personal, para evitar malos entendidos y malas güevonadas”.

La misma publicación continúa diciendo que se contactó con el legislador, quien reconoció su voz e incluso, admitió haberse reunido con el directivo de Asmet Salud en un café del Aeropuerto El Dorado de Bogotá, con el objetivo de darle trámite a algunos compromisos de la EPS con la red pública hospitalaria de su departamento.

En su momento, el representante alegó que los audios están editados y que quienes los hicieron llegar a El Tiempo, a la Corte Suprema de Justicia y a la Procuraduría General en la mañana del viernes 18 de diciembre, quieren hacerle daño por haberse convertido en un jugador incómodo para el sector salud.

En sus palabras, “mi función y mi tarea es velar por el bienestar de la red hospitalaria y eso es lo que he hecho todo este tiempo. Es una labor institucional no personal, como ustedes lo corroboraron después de hablar con funcionarios del departamento. Es un frente común para que estas EPS le paguen a la red hospitalaria”, citó el periódico, agregando que Reinales no sabe quién lo grabó.

Una ‘misión’ lícita

El representante del Partido Liberal admitió hace un tiempo en entrevista con Blu Radio que sí habló con el gerente del Hospital San Jorge y con la EPS Asmet Salud buscando que se pagara la cartera a la red hospitalaria que, según él, asciende de 15.000 millones de pesos. El congresista dijo que se trató de una “misión” lícita y que el audio que sacó a la luz los hechos no resistiría un estudio técnico.

“Para mí fue una misión lícita y legítima de apoyar a mi región, a mi departamento, los que me eligieron”, aseguró el Reinales en esa ocasión.

