Piden a la Corte Suprema investigar a tres congresistas por presuntas presiones a EPS

El periódico colombiano El Tiempo reveló, este jueves 17 de diciembre, una serie de preocupantes denuncias presentadas ante la Corte Suprema por Asmet Salud, EPS que estaría recibiendo presiones por parte de tres congresistas de la República que, de acuerdo con un audio de 16 minutos, estarían buscando beneficios económicos.

De acuerdo con el diario, en la grabación se escucha a Juan Carlos Reinales, representante de Risaralda por el Partido Liberal, diciéndole frases como “¿Usted me le pagaría carterita a unos hospitales que tengo por ahí?” ; o “yo le paso el listadito y mejor personal, para evitar malos entendidos y malas güevonadas”, al gerente de la entidad promotora de salud, Gustavo Aguilar.

La misma publicación continúa diciendo que se contactó con el legislador, quien reconoció su voz e incluso admitió haberse reunido con el directivo de Asmet Salud en un café del Aeropuerto El Dorado de Bogotá, con el objetivo de darle trámite a algunos compromisos de la EPS con la red pública hospitalaria de su departamento.

El representante alegó que los audios están editados y que quienes se lo hicieron llegar a El Tiempo, también pretenden entregarlos a la Corte Suprema de Justicia y a la Procuraduría General en la mañana del viernes 18 de diciembre, quieren hacerle daño por haberse convertido en un jugador incómodo para el sector salud.

En sus palabras, “Mi función y mi tarea es velar por el bienestar de la red hospitalaria y eso es lo que he hecho todo este tiempo. Es una labor institucional no personal, como ustedes lo corroboraron después de hablar con funcionarios del departamento. Es un frente común para que estas EPS le paguen a la red hospitalaria ”, citó el periódico, agregando que Reinales no sabe quién lo grabó.

No obstante, Aguilar aseguró que sintió presión en torno a asignación de contratos a dos hospitales. “Para que modificáramos un tema de un contrato que tenemos con el Hospital San Rafael, que es privado, y volviéramos a darles al San Jorge y al de Dosquebradas”. De igual forma, en la grabación se escucha al representante hablando de incluir a hospitales públicos dentro de la ‘Ruta del Cáncer’.

Cabe recordar que, antes de llegar al Congreso de la República, el representante había sido gerente de InfiPereira, el Instituto de Fomento y Desarrollo de dicha ciudad, por nombramiento del exalcalde Juan Pablo Gallo, quien fue suspendido por la Procuraduría en 2019, por presunta participación en política. Además, ha sido cuestionado en varias ocasiones por nombrar dentro de su UTL a personas que tuvieron que ver con la financiación de su campaña.

Pero Reinales no sería el único congresista involucrado en la trama de Asmet Salud. La entidad insiste en que aparte de la presunta búsqueda de réditos personales del representante risaraldense, también hay otros dos parlamentarios “que también han tenido que ver con citaciones a la Cámara de Representantes a varias EPS e incluso al superintendente de Salud, Fabio Aristizábal”, de acuerdo con lo que se lee en el portal del diario.

Como apunta Blu Radio, se trataría de representantes a la Cámara que, al igual que el legislador liberal, hacen parte de la Comisión Séptima y que también participaron en un debate de control político a empresas de salud, que incumplen con los pagos a diferentes hospitales públicos del país. Este se habría dado previo a la reunión en El Dorado, que tuvo lugar el pasado 6 de noviembre.

La denuncia, agrega el periódico, ya fue instaurada por el abogado Jaime Lombana, quien aseguró que “un congresista, como servidor público, que solicita a un particular contratos o favores donde recibe comisión, comete el delito de concusión ”, e incluso agregó apartes de chats donde Reinales continúa preguntando por contratos con hospitales de Risaralda.

Entre tanto, el congresista sostiene que los audios fueron editados para ponerlo en aprietos y se escuda en funcionarios como el gerente del Hospital San Jorge y el secretario de Salud de su departamento, quienes a su vez aseguran que le han pedido que hable con Asmet Salud sobre los contratos y los pagos pendientes ,que tienen en apuros la solvencia de la red hospitalaria. Por ello, el representante afirmó que pedirá una investigación al respecto de las denuncias de la EPS.

