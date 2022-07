Profesor canadiense que había sido reportado como desaparecido apareció drogado en el norte Bogotá

En el norte de Bogotá, concretamente en el barrio los Cedritos en la localidad de Usaquén fue encontrado sin conocimiento un ciudadano canadiense que se desempeña como profesor. Las autoridades indican que ‘Francois’, el docente extranjero habría sido drogado con alguna sustancia para ser despojado de sus pertenencias de valor.

El ciudadano canadiense fue hallado en una zona cercana al exclusivo Country Club, tras ser encontrado en el suelo por varias personas y autoridades fue llevado a un centro clínico aledaño del sector para ser desintoxicado, actualmente se encuentra fuera de riesgo y está en recuperación.

Por el momento las autoridades no han podido identificar con que sustancia fue inmovilizada la victima, aunque especulaciones señalan a la escopolamina o burundanga como sustancias habituales para cometer esta clase de delitos, entidades distritales han indicado que el paso del tiempo hacen que estas sustancias sean cada vez más distintas para confundir a las autoridades y víctimas.

El secretario de seguridad, convivencia y justicia de Bogotá Aníbal Fernández de Soto, en dialogo con Infobae Colombia señaló precisamente este punto en la lucha contra esta modalidad de crimen que respecto al mes pasado aumentó en un 120%.

“Hace muchísimos años que la escopolamina como la conocíamos no se usa, ahora se usan químicos derivados de calmantes y demás medicamentos que se venden bajo fórmula. No es que me echaron un polvito, o me echaron un humo, o me rociaron y me dejó fuera. Tiene que ser por ingesta”.

El Comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá Eliecer Camacho opina algo similar con el secretario de seguridad, el Comandante Camacho comentó a Infobae Colombia: “Hasta que no haya un dictamen de Medicina Legal no se puede catalogar cuales son las sustancias empleadas; según en un consejo de seguridad, Medicina Legal nos dijo que la escopolamina está como mandada a recoger, ahora se usan otras sustancias adquiridas para dificultar la movilidad de las personas”.

Este tipo de delitos se han transformado en un verdadero dolor de cabeza para la ciudad, dado que no solamente están corriendo riesgos las pertenencias y objetos de valor de las víctimas sino también su estado de salud, ya que muchas veces pueden sufrir una sobredosis generando graves consecuencias.

Lo más preocupante es que así mismo como van cambiando las sustancias también los métodos en el que los criminales pueden dar la droga a sus víctimas. El médico y cirujano general Carlos Andrés Ariza Reyes, mencionó que otros métodos ha podido evidenciar que usan estos criminales para hurtar y hacer daño.

“Estos delincuentes toman la escopolamina y la pueden utilizar en los licores, en alimentos sólidos como en chicles, bizcochos, bocadillos; se puede cigarrillos, por inhalación, también se puede en inyecciones, incluso en cremas, si las pueden contaminar ya que hay absorción de esta sustancia por medio de la piel”.

Las autoridades indican que se debe tener cuidado a la hora de salir a los sitios de entretenimiento nocturno como discotecas, bares y gastrobares dado que son lugares preferidos por los criminales que trabajan bajo esta modalidad. Recomiendan estar al tanto de las bebidas que están consumiendo, no recibir ningún tipo de trago o cigarrillo a extraños. Además de ser prevenidos con aromas, pañuelos y geles antibacterial.

