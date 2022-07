Gustavo Petro pide a la Procuraduría investigar subasta del ‘lote diamante’ en exclusivo sector de Bogotá

Gustavo Petro, presidente electo de Colombia. REUTERS/Luisa González

El sábado 9 de julio Infobae Colombia informó que un predio ubicado cerca del búnker de la Fiscalía, la embajada de Estados, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y del lujoso hotel Gran Hyatt, en la zona de Ciudad Salitre, de 8.689 metros cuadrados de área, pretende ser subastado antes de la posesión de Gustavo Petro, con el fin de recaudar $75.552 millones en esa transacción.

Se trata de la herencia que obtuvo el millonario José Joaquín Vargas en 1937 y uno de los últimos predios que le Beneficencia de Cundinamarca. De acuerdo con el diario El Tiempo se trata de un predio oficial y el aviso de ‘Se vende’ se instaló desde el pasado 22 de junio.

En octubre de 2021, la encargada de realizar la convocatoria pública fue la Empresa Inmobiliaria de Cundinamarca, contratada por el dueño del magnífico predio: la Superintendencia de Notariado y Registro, que pretende recaudar $75.552 millones en esa transacción.

Lo particular del proceso es la empresa que lo tiene en venta, una de las que más dinero recaudan: cerca de 1,2 billones de pesos por servicios de inscripción, certificación, copias de títulos, actos y documentos en notarías y en las 195 oficinas de instrumentos públicos de todo Colombia.

Ante esto, el presidente electo reaccionó por medio de su cuenta de su cuenta de Twitter: “Le pido a la Procuraduría iniciar investigación sobre la subasta de este lote en una de las áreas más valorizadas de la ciudad, por la superintendencia de notariado y la posibilidad de una subasta por más de un billón de pesos de bienes en extinción de dominio de la SAE y CISA”, escribió en un trino.

Cabe recordar que en medio de un debate de control político en agosto de 2021, se pidió públicamente a la superintendente de Notariado en ese momento, Fernanda García, no vender el ‘lote diamante’ hasta que se aclaren los problemas presupuestales que presenta esa entidad.

“Si no tenemos claridad presupuestal, no venda ese bien inmueble de la 26. Primero solucionemos el problema estructural; se lo digo porque esa plata se va a ir por los sifones. No venda los inmuebles, busquemos los recursos del presupuesto; es hora de revisar porcentajes”, expresó el representante de Risaralda Gabriel Vallejo del Centro Democrático.

Al diario El Tiempo, Vallejo contó que : “Es un acto de irrespeto y cortesía vender ese lote antes del cambio de gobierno. Y yo creo que ni este ni el nuevo Gobierno deben vender ese activo tan valioso”.

Por otro lado, el presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de Notariado (Sintranore), Dehiby Villamizar, está de acuerdo con el congresista. Además, agregó que no entiende por qué se quiere vender el megalote que dos anteriores superintendentes (Jairo Mesa y Jorge Vélez) habían planeado como la gran sede de la entidad a través de una asociación público-privada (APP), razón por la que alcanzaron a ofrecerlo a la Fiscalía y a la Judicatura para ampliar y unificar oficinas. Sin embargo, el proyecto nunca anduvo.

La cabeza del sindicato afirmó que mientras el lote permanezca inactivo, sus funcionarios en Bogotá están repartidos en tres inmuebles: la sede principal, en la carrera 7.ª con calle 26; otra en el barrio Teusaquillo y la última alquilada en enero pasado, en el centro comercial San Martín. Por 10 meses se pagan $1.200 millones.

De igual manera, vale mencionar que en diciembre de 2021 ya se había intentado que el ‘lote diamante’ cambiara de dueño, según El Tiempo. Las escrituras en 1987 pasaron a manos del Banco Central Hipotecario, y cuatro años más tarde lo obtuvo la Superintendencia de Notariado, por 1.068 millones de pesos de la época.

A mediados de diciembre del año pasado, se realizó una nueva convocatoria. La razón fue porque la inmobiliaria indicó que no se había presentado ningún interesado. También porque las personas tendrían que consignar ya no el 30% (como en un principio), sino el 20% del valor, cerca de $15.110 millones. Por lo anterior, la actual superintendente informó que debía vender el lote por los graves problemas presupuestales que atraviesa la entidad, en agosto en el debate de control político.

