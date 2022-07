Miguel Ángel Borja habló sobre su llegada a River Plate: “Es uno de los mejores del continente”

Imagen de archivo del delantero colombiano Miguel Ángel Borja celebrando un gol ante Chile durante un partido de las eliminatorias mundialistas disputado en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia. 9 septiembre 2021. REUTERS/Luisa González

Con la finalización de una temporada más en el fútbol colombiano y, también en otras ligas, el mercado de fichajes ha estado en movimiento desde hace algunas semanas. Dentro de estas, estuvo el traspaso de Miguel Ángel Borja, que jugaba para el Junior de Barranquilla, a River Plate, donde acompañará a su compatriota Juan Fernando Quintero.

El 28 de junio, el equipo argentino había hecho un acuerdo de palabra para desembolsar 7 millones de dólares a cambio del 100 % de la ficha del jugador, para repartirlo entre Palmeiras y Junior, ya que la ficha pertenece a ambos clubes.

Cabe resaltar que fueron los brasileros los que en un principio trabaron la operación, pues no estaban contentos con la propuesta inicial hecha desde Argentina al club colombiano. Fue entonces que River se comprometió a pagar la deuda de 2 millones de dólares que tenía Junior con Palmeiras.

Luego, cuando ya se había llegado a un acuerdo entre las tres partes, otro inconveniente apareció. Junior no estaba contento con las garantías bancarias que ofrecía River. La crisis económica en Argentina, agravada por la salida del ministro de Economía, Martín Guzmán, hizo que el Banco Central pusiera restricciones a las transacciones hechas con dólares.

Por eso, el club ‘millonario’ propuso realizar la transferencia con una documentación de garantía de pago que no satisfacía las pretensiones de los ‘tiburones’. “Hoy uno debe pagar 50% más de pesos de los que debía abonar hace 25 días para darle la misma cantidad de dólares a un jugador”, dijo el presidente de River, Jorge Pablo Brito para el diario Olé.

No obstante, la gestión terminó siendo exitosa. Ahora, se espera que Borja firme un vínculo de tres años y medio. Esta es una posición de vital importancia con la que el técnico Marcelo Gallardo ha tenido dificultades últimamente.

Por otra parte, en declaraciones a ESPN, el colombiano agradeció la oportunidad de llegar al que calificó como uno de los mejores equipos del continente. “Agradecido con Dios por la oportunidad que me da de poder ir a uno de los mejores del continente. Ha sido un trabajo difícil, junto a mí representante que ha venido trabajando, yo solo me he dedicado a seguir las instrucciones que ellos me dan”, aseguró el delanteo de la selección Colombia

En entrevista para El Corrillo, Borja se despidió del Junior, habló de su segunda etapa vistiendo la camiseta del cuadro barranquillero y se refirió a la confianza que tiene el director técnico del equipo argentino en llevárselo.

“Fue un renglón más que escribí en Junior, pero estoy seguro de que escribiré muchos más. Esperemos que sea con lo que mi familia y yo queremos. No se pudo alcanzar el título esta vez, pero me voy conforme y orgulloso de mi equipo. Donde quiera que esté los voy a seguir apoyando a mis compañeros porque para mí son los mejores de Colombia. Tenemos un grupo excepcional”, comenzó diciendo.

Además, reconoció que ha habido conversaciones con el director técnico de River Plate, Marcelo Gallardo: “Hemos tenido uno que otro contacto porque sabemos que el interés y la confianza que él me tiene es muy grande. Solo queda trabajar, aportar goles y conseguir los objetivos”.

Además, envió un mensaje a Carlos Bacca, quien se encuentra en Barranquilla y de quien se dice que podría volver a estar jugando con el Junior: “Esperemos que Carlitos se sume. Primero tengo que llegar a Buenos Aires, pasar los exámenes y firmar. Si es la voluntad de Dios de que Carlitos llegue a su equipo, hay que apoyarlo al máximo”, concluyó.

