Diócesis de Valledupar salió en defensa de Carlos Mattos

Bogotá. 17 de Noviembre de 2021. Aterriza el avión que traía en calidad de extraditado al empresario Carlos Mattos, procedimiento realizado por la Interpol Colombia a través de dos oficiales, un suboficial y un médico de la DIJIN. (Cortesía Policía Nacional)

El polémico empresario colombo español Carlos José Mattos Barrero, quien tiene una condena de 9 años y cinco meses por cargos relacionados con sobornos, protagonizó nuevamente una noticia en el panorama nacional. Pero esta vez no fue el detenido en Cómbita Boyacá, sino que la Diócesis de Valledupar, ha solicitado a la justicia nacional piedad a Mattos a quien califican como ‘una persona que no representa un peligro para la sociedad’.

A través de una carta escrita por los sacerdotes de la Diócesis, le pidieron al Tribunal Superior de Bogotá reevaluar la situación en la que se encuentra Carlos Mattos en su sitio de reclusión, debido a que le estaría afectando al empresario acusado por soborno.

“Les pedimos analizar no solo el contenido de esta misiva, sino las múltiples solicitudes hechas por el señor Carlos José Mattos Barrero, en relación con la situación que vive en los actuales momentos en el sitio de reclusión donde se encuentra, y puedan recluirlo en un lugar que le haga menos gravoso el cumplimiento de la pena impuesta por la justicia”, indicó la carta enviada por al Diócesis de Valledupar.

Los sacerdotes le señalaron al Tribunal Superior que Mattos no es una persona que represente un riesgo para estar en un centro penitenciario como el de Cómbita. “No constituye un peligro para la sociedad, pues es un hombre arrepentido al que le hemos visto llorar y pedir clemencia a la Justicia”.

Este hecho no es aislado dado que antes de los escándalos el empresario colombo español fue un constante donador de la Diócesis de Valledupar, así lo aseguró en el año 2011 cuando precisamente recibió una condecoración por parte de los sacerdotes. En ese entonces Mattos comentó de la ayuda que había brindado a los religiosos.

“Es la que más paz me ha dado ... Esta es la condecoración más sincera que he podido recibir en mi vida. Este acto me emociona y me llega al Corazón ... Me siento orgulloso de ser vallenato, de ser de Codazzi”, dijo Mattos Barrero en aquel 2011.

No es la única intervención que han hecho por el empresario acusado por soborno, la semana anterior la defensa de Mattos le solicitó al Gobierno de España verificar las condiciones en las que está recluido en Colombia, dado que según ellos le estarían vulnerando los derechos al empresario de 74 años.

“Teniendo en cuenta que el señor Carlos Mattos actualmente se encuentra recluido en la cárcel de Cómbita, Boyacá, la cual, por tratarse de una cárcel de máxima seguridad, alberga a personas de máxima peligrosidad, como sicarios, homicidas, terroristas, paramilitares, guerrilleros, narcotraficantes, entre otros. Adicionalmente, dicho centro carcelario no cuenta con centros médicos cercanos de primer nivel que puedan atender las difíciles condiciones de salud del señor Carlos Mattos, lo que pone en inminente peligro sus derechos a la salud, vida e integridad personal”.

Cabe recordar que Carlos Mattos enfrenta este proceso por los sobornos millonarios que pagó a jueces de la República para salir beneficiado con medidas cautelares en el litigio judicial de Hyundai, marca de vehículos de la cual pretendía ser el único vendedor autorizado.

