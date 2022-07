Miguel Ángel Borja viaja para cerrar operación con River Plate: “Agradecido por llegar a uno de los más grandes del continente”

El delantero colombiano y sus declaraciones por su llegada a River Plate.

River Plate nunca desistió de la llegada del delantero colombiano Miguel Ángel Borja a Núñez. Este 10 de julio se supo que el club Millonario está cerca cerrar la operación y que el jugador llegará a Argentina en las primeras horas del lunes.

Ante la presión que desde la Liga MX empezaron a indagar por el delantero de 29 años, River no quiso darle más largas al asunto a pesar de que tenía plazo hasta el 8 de agosto, fecha en la que se cierra el libro de pases gracias a una extensión que tienen.

Ya habiéndose confirmado el pase, Borja dio unas declaraciones a medios de comunicación: “Agradecido con Dios por la oportunidad que me da de poder ir a uno de los mejores del continente. Yo pienso que ha sido un trabajo difícil junto a mi representante, que ha venido trabajando. Yo simplemente me he dedicado a seguir las instrucciones que ellos me daban, el día que tenía que ir a entrenar iba, y el día que no me daban la autorización, me quedaba trabajando con mi PF porque obviamente siempre estuve trabajando y en realidad es eso lo que en realidad pasó”.

