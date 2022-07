La respuesta de Karen Martínez sobre si a Juanes no le gusta salir en sus Historias

Karen Martínez y Juanes. Foto: Instagram @lachechi

Cuando se es una celebridad y, una que tiene redes sociales, los fanáticos están pendientes del más mínimo detalle que se comparta, publique, exponga, incluso, hasta de lo que no se muestre. Por ejemplo, en el caso de Karen Martínez no ha faltado quien, entre sus seguidores, notara que Juanes no gusta mucho de aparecer en sus Historias de Instagram.

De hecho, durante el último tiempo la actriz quiso abrir la ventana de preguntas desde sus InstaStories y fue así como un usuario (a) le manifestó la curiosidad en cuestión: “¿Cierto que a Juanes no le gusta salir en tus Historias?”.

Ante el interrogante planteado la cartagenera no pudo más que responder afirmativamente, sin embargo, no ahondó en detalles respecto de por qué su pareja prefiere no aparecer en este segmento de sus redes sociales. Aun así, resaltó que tanto al cantante como a algunos de sus hijos en común los toma “in fraganti” cuando puede en sus Historias.

“La verdad es que no le gusta mucho, como a la mayoría de mis hijos, pero yo los cojo in fraganti. Lo que pasa es que él ahorita no está aquí, entonces obviamente no lo puedo coger pa’ mostrárselos”, fueron las únicas palabras de la también presentadora sobre el tema.

Vale recordar que, son tres las veces en que Karen Martínez ha vivido la experiencia de ser madre a lo largo y ancho de sus aproximadamente 18 años de matrimonio con Juanes: Primero con el nacimiento de Luna, posteriormente con el nacimiento de Paloma y luego llegó Dante. Sus tres hijos van por su etapa adolescente, Dante es el menor y actualmente tiene 13 años de edad.

Juanes arranca su ‘Origen Tour’ por Europa:

Entre las actuales ocupaciones musicales del cantante paisa, por este tiempo está enfocado en su ‘Origen Tour’ por Europa. De este modo, el intérprete de ‘Gotas de agua dulce’ ha hecho sonar su música en algunas ciudades de España, Francia, Alemania y Suiza durante los últimos días de junio y principios de este mes.

Por delante le quedan varios conciertos para el resto de julio, de aquí al veinte estará por Londres (Inglaterra), Luxemburgo y volverá a España para poner a cantar a todos sus fanáticos en Marbella, Barcelona y Valencia.

El pasado miécoles 6 de julio Juanes tocó en Francia y precisamente Karen Martínez grabó algunos momentos de su presentación desde sus Historias de Instagram, así como también publicó uno que otro rato en familia, viva muestra de que la actriz graba a sus familiares de manera espontánea y cuando no prestan mucha atención.

Por otro lado, desde su perfil de Instagram, Martínez también publica de forma frecuente fotografías y videos con su familia. Por su parte, Juanes también ha realizado publicaciones sobre su esposa desde sus respectivas redes sociales y la ha llenado de halagos como mamá y pareja, para el pasado Día de la Madre escribió sobre ella, por ejemplo:

“Celebrando el Día de la Madre con la mujer que me dió el regalo sagrado de mis hijos. Mi compañera en las buenas y malas, mi New K, mi Cecilia adorada”.

No hay que olvidar que el nombre completo de la actriz es Karen Cecilia.

