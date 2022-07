Yina Calderón reveló el nombre del exnovio con el que estaría dispuesta a volver: “Reconocerlo no me hace rogarle a nadie”

Foto tomada de Instagram @YinaCalderonReOifical

Probablemente existe un nutrido número de personas en el mundo que no estarían dispuestas a retomar la relación con ningún exnovio (a) que se haya tenido, sin embargo, en el caso de Yina Calderón, la influenciadora huilense tiene muy claro en su mente y corazón el nombre de la expareja con la que volvería, si se diera el caso.

La también empresaria puso el tema sobre la mesa después de que recientemente un usuario le hiciera llegar a sus redes sociales el interrogante de: “¿Volverías con alguno de tus ex?”. Enseguida, Calderón respondió afirmativamente y después soltó el nombre de Julián, de este modo, se trataría de Julián Luna. Vale recordar que su historia sentimental llegó a su término en el año 2019.

“Sí volvería con un ex y reconocerlo no me hace rogarle a nadie... si les digo la verdad y les soy muy honesta porque ustedes son parte de mi vida... yo volvería... con Julián... para los que no saben quién es Julián, es un novio que yo tuve y que lo llaman ustedes: El negro”.

La exprotagonista de nuestra tele continuó ampliando su respuesta y resaltó que ella simplemente “lo dejó ir”, incluso, recordar esta ruptura con Luna la conmovió un poco.

“... Lo dejé ir de mi vida cuando ... lo dejé ir, ya ... Uy, se me aguó el ojo y todo ... porque me quiso cuando yo no tenía nada, o sea, que no se enamoró de otras cosas que no fuera yo y encontrar personas así ahorita es muy complejo”, expresó Yina Calderón como conclusión de su respuesta.

Lo que dijo Yina Calderón tras terminar con Julián Luna:

En 2019, luego de que su relación sentimental desembocara en un punto final, la creadora de contenido había dicho desde sus redes sociales sobre su expareja:

“Quien no respeta a mi papá y mi mamá, quien no entiende que mi papá y mi mamá son para mí muy importantes, quien no entiende el hecho de que le regale a mi papá unos zapatos, quien se ponga bravo porque tenga detalles con mi mamá, no nació para estar conmigo”.

Yina Calderón habló del beso que se dio con una amiga y aclaró que no es lesbiana:

A finales de junio la influenciadora sonó mucho entre las redes sociales y los medios de comunicación por un beso que se dio con una mujer mientras estaba en lo que aparentemente era una fiesta. La escena fue grabada en video y circuló rápidamente por Instagram. Al parecer, el hecho de que se besara con una persona de su mismo sexo provocó todo tipo de conversaciones entre los usuarios respecto de su orientación sexual, puesto que la empresaria quiso salir a aclarar que es heterosexual y no lesbiana.

A su vez, también resaltó que si hubiese sido gay no tendría ningún problema en aceptarlo públicamente.

“Si fuera gay, se los diría”, Yina Calderón aclara que no le gustan las mujeres luego de besar a una amiga

